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4 Сентября , 11:24

Владимир Путин посетил село Тургиново

В сопровождении губернатора региона Игоря Рудени глава государства осмотрел новые здания Тургиновского детского сада и Тургиновской средней общеобразовательной школы, рассчитанной на 300 мест

Владимир Путин посетил село Тургиново
Владимир Путин посетил село Тургиново

Владимир Путин пообщался с учителями, его ознакомили с учебной и спортивной инфраструктурой школы, зоной практикума. Президент побывал также в новом культурно-досуговом центре «Тургиновский».

Глава государства высоко оценил качество строительных работ и поблагодарил губернатора и строителей за то, что они выполнили их в сжатые сроки, успев сдать объекты в эксплуатацию к началу учебного года.

Перед отъездом Владимир Путин пообщался с местными жителями, которые вышли на улицу поприветствовать его.

Автор:www.kremlin.ru
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