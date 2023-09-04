Владимир Путин посетил село Тургиново

Владимир Путин пообщался с учителями, его ознакомили с учебной и спортивной инфраструктурой школы, зоной практикума. Президент побывал также в новом культурно-досуговом центре «Тургиновский».

Глава государства высоко оценил качество строительных работ и поблагодарил губернатора и строителей за то, что они выполнили их в сжатые сроки, успев сдать объекты в эксплуатацию к началу учебного года.

Перед отъездом Владимир Путин пообщался с местными жителями, которые вышли на улицу поприветствовать его.