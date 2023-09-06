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6 Сентября , 12:17

Задать вопрос по организации школьного питания в Башкортостане можно по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора:

8 (800) 77-50-170

Задать вопрос по организации школьного питания в Башкортостане можно по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора:
Задать вопрос по организации школьного питания в Башкортостане можно по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора:

Специалисты Службы ответят на вопросы о продуктах и блюдах для школьного меню, роли администрации школы в организации питания, соблюдении принципов здорового питания, а также – о возможностях родительского контроля за питанием детей в школе.

Линия будет работать до 15 сентября 2023 года, с понедельника по четверг – с 10:00 до 17:00, в пятницу – с 10:00 до 15:45, перерыв – с 12:00 до 12:45.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора работает в круглосуточном режиме:

8 (800) 555-49-43

Звонок бесплатный.

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