Задать вопрос по организации школьного питания в Башкортостане можно по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора:

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Специалисты Службы ответят на вопросы о продуктах и блюдах для школьного меню, роли администрации школы в организации питания, соблюдении принципов здорового питания, а также – о возможностях родительского контроля за питанием детей в школе.
Линия будет работать до 15 сентября 2023 года, с понедельника по четверг – с 10:00 до 17:00, в пятницу – с 10:00 до 15:45, перерыв – с 12:00 до 12:45.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора работает в круглосуточном режиме:
8 (800) 555-49-43
Звонок бесплатный.
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