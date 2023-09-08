Детско-юношеский телеканал "Тамыр" знает ценность игр и игрушек для своих юных зрителей

Нужно обязательно прийти со своей любимой игрушкой и рассказать о ней перед телекамерой всему миру. Лучшие признания детей будет смотреть вся республика в специальном детском репортаже на телеканалах БСТ и Тамыр. Тамыровцы также поиграют с детьми и подростками в увлекательные игры. А еще у юных уфимцев и гостей города есть уникальная возможность принять участие в популярной телеигре "Әлләсе". Специально для этого случая организаторы делают карточки на двух языках: русском и башкирском с несложными словами. Малышам предложат окунуться в мир Нурбостан. Одноименный анимационный сериал, созданный телеканалом "Тамыр" на грант Главы республики Радия Фаритовича Хабирова, завоевал любовь маленьких зрителей и их родителей. - Мы разработали и выпустили настольную игру "Нурбостан", - говорит директор телеканала "Тамыр" Гульназ Кульсарина. - И вот настал знаменательный день, когда мы сможем предложить детям поиграть в нуриков. А еще мы придумали веселую историю "Дай интервью символу фестиваля Лошадке!" Раскрывать секретов не стану - приходите, приводите детей, все увидите своими глазами.