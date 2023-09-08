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8 Сентября , 16:32

Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» помог бойцу СВО из Башкортостана

Альбина Арсланова – социальный координатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в г. Мелеузе.

Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» помог бойцу СВО из Башкортостана
Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» помог бойцу СВО из Башкортостана

Она оказывает комплексную поддержку ветеранам СВО и семьям погибших военнослужащих. Ветеран боевых действий Ильдар Кабиров обратился за помощью в конце июля 2023 года. Он принимал участие в Чеченской войне и СВО. Был демобилизован из-за ранения. Сейчас плохо передвигается, поэтому обратился с просьбой помочь в получении реабилитации и инвалидности. Социальный координатор помог попасть на прием к врачу, который направил на реабилитацию. Сейчас Ильдар Ринатович – в Уфе, в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн. Далее в планах – признание инвалидности, после чего он намерен встать на учет в центр занятости и найти посильную работу. Напомним, фонд «Защитники Отечества» оказывает содействие в оформлении индивидуальной программы реабилитации ветеранам СВО, а также при переобучении и трудоустройстве. Подробнее о работе республиканского филиала фонда здесь: https://vk.com/public220653548 Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные дни – суббота, воскресенье. Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02

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