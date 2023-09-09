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9 Сентября , 18:15

Получить квалифицированную помощь по вопросам соцобслуживания в Башкортостане можно по телефону горячей линии

8 (800) 775-00-14

Получить квалифицированную помощь по вопросам соцобслуживания в Башкортостане можно по телефону горячей линии
Получить квалифицированную помощь по вопросам соцобслуживания в Башкортостане можно по телефону горячей линии

Специалисты Республиканского центра социального обслуживания населения бесплатно консультируют жителей по поводу:

— признания нуждающимися в социальных услугах на дому или в стационарном социальном обслуживании;

— создания приёмных семей для пожилых и людей с инвалидностью;

— обеспечения людей с инвалидностью сертификатами на технические средства реабилитации, выдачи сертификатов на реабилитацию ребёнка-инвалида.

График работы горячей линии – в рабочие дни с 8:00 до 18:00, в выходные – с 10:00 до 18.00.

Отделения центра в Уфе: https://vk.cc/cqJVpC

Напомним, в каждом районе и городе Башкортостана действует республиканская служба социальных участковых. Здесь можно получить информацию по социальному обслуживанию на дому, устройству в дома интернаты, психоневрологические интернаты: https://vk.cc/cqJV6G

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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