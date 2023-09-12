В Десятилетие науки и технологий запущен навигатор по научным специальностям

Навигатор поможет еще большему количеству абитуриентов и всем интересующимся узнать о научных специализациях, чтобы в дальнейшем связать жизнь с наукой. В навигаторе по научным специальностям можно найти информацию о направлениях подготовки и специальностях бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры около 500 вузов по всей стране. Будущие студенты могут выбирать интересующее направление, регион, специализацию и узнать, в каких вузах можно освоить выбранное направление. На сайте все научные специальности для удобства разделены на 8 областей знаний: «Математические и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Образование и педагогические науки», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе» и «Искусство и культура». Перейдя в тот или иной блок, можно выбрать интересующее направление для обучения в любом регионе России. «Наука — многогранный и увлекательный мир, в котором талантливая молодежь может найти себя и успешно развиваться. В Десятилетие науки и технологий молодые ученые создают новые разработки и совершают открытия в самых разных сферах – от квантовой физики до биотехнологий и генной инженерии. Многие из них занимаются популяризацией науки и участвуют в крупных мероприятиях, таких как Конгресс молодых ученых. Навигатор собрал всю самую актуальную информацию о специальностях из различных областей знаний, а также перечень лучших университетов России, чтобы еще больше абитуриентов могли узнать о современных направлениях и возможностях построить успешную и увлекательную карьеру в науке», – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина Справочная информация: По указу Президента Российской Федерации в 2022-2031 гг. проводится Десятилетие науки и технологий. 28-30 ноября 2023 г. на федеральной территории «Сириус» состоится одно из ключевых мероприятий Десятилетия – III Конгресс молодых ученых. Он объединит представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.