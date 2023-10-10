Стерлитамак отметил День Республики

Рустем Фаритович поздравил и поблагодарил горожан за профессионализм, самоотверженный труд, достижение поставленных целей.

Затем по старой доброй традиции состоялась торжественная церемония награждения всех тех, кто в труде, общественной деятельности, учебе.

Кульминация праздника - грандиозный концерт. Выступали солисты "Театра танца" СТКО , ансамбли "Сарби", Фламинго ", "Солнышко ", "Антрэ" и популярные певцы заслуженный артист РБ Ильшат Яппаров, Олег Радов, Альфия Амирханова и Лилия Асмари.

Фото Эльвиры Рахимовой.