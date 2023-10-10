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9 мая-День Победы
10 Октября , 19:49

Стерлитамак отметил День Республики

Великолепный праздник во Дворце культуры начался он с сердечного поздравления главы администрации Стерлитамака Р.Ф.Газизова.

Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики

Рустем Фаритович поздравил и поблагодарил горожан за профессионализм, самоотверженный труд, достижение поставленных целей.
Затем по старой доброй традиции состоялась торжественная церемония награждения всех тех, кто в труде, общественной деятельности, учебе.
Кульминация праздника - грандиозный концерт. Выступали солисты "Театра танца" СТКО , ансамбли "Сарби", Фламинго ", "Солнышко ", "Антрэ" и популярные певцы заслуженный артист РБ Ильшат Яппаров, Олег Радов, Альфия Амирханова и Лилия Асмари.

Фото Эльвиры Рахимовой.

Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Стерлитамак отметил День Республики
Автор:Евгения Дьяконова
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