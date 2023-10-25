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25 Октября , 12:49

Налоговые органы приглашают на Дни открытых дверей по вопросам предоставления Уведомлений об исчисленных суммах налогов и страховых взносов

В Межрайонных ИФНС России по Республике Башкортостан пройдут Дни открытых дверей по вопросам предоставления Уведомлений об исчисленных суммах налогов и страховых взносов 24 октября и 23 ноября 2023 года.

 В рамках мероприятия сотрудники налоговой службы расскажут:

− о порядке заполнения Уведомлений;

− о сроках направления и порядке предоставления Уведомлений;

− о том, как избежать ошибок при заполнении Уведомлений;

− о порядке направления уточненных Уведомлений;

− о преимуществах направления Уведомлений с использованием Личного кабинета налогоплательщика.

Также в эти дни для посетителей инспекций будет работать лекторий по тематике предоставления Уведомлений об исчисленных суммах налогов и страховых взносов. 

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"Стерлитамакский рабочий"

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