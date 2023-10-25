Налоговые органы приглашают на Дни открытых дверей по вопросам предоставления Уведомлений об исчисленных суммах налогов и страховых взносов

В рамках мероприятия сотрудники налоговой службы расскажут:

− о порядке заполнения Уведомлений;

− о сроках направления и порядке предоставления Уведомлений;

− о том, как избежать ошибок при заполнении Уведомлений;

− о порядке направления уточненных Уведомлений;

− о преимуществах направления Уведомлений с использованием Личного кабинета налогоплательщика.

Также в эти дни для посетителей инспекций будет работать лекторий по тематике предоставления Уведомлений об исчисленных суммах налогов и страховых взносов.