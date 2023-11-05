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Школьники из Башкирии на выставке «Россия» представили проект «Берлога»

4 ноября 2023 года в Москве на ВДНХ начала свою работу Международная выставка-форум «Россия», демонстрирующая главные достижения страны

Школьники из Башкирии на выставке «Россия» представили проект «Берлога»
Школьники из Башкирии на выставке «Россия» представили проект «Берлога»

Участниками выставки стали 89 регионов страны. Экспозиции на протяжении шести месяцев будут знакомить посетителей с современными технологическими разработками и научными открытиями, ключевыми достижениями в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах Российской Федерации. 

На площадке Башкирии четверо учащихся  Башкирского лицея-интерната №3 Стерлитамака представляют «пилот» по развитию детского инженерного творчества в формате фиджитал – Национальную киберфизическую платформу.

В основе проекта, направленного на вовлечение детей в техническое творчество и технологическое образование, находится игровая платформа «Берлога», на базе которой выпускается серия мобильных  видеоигр. Платформа также включает  пакет технологических решений, сеть технологических кружков, очных и онлайн-мероприятий, участие в которых поможет школьникам получить дополнительные возможности в игре и обучиться программированию. 

В эти дни в Москве на стенде Башкортостана посетителям предлагают протестировать мобильную игру «Берлога»: «Защита пасеки» и «Академия».

Пользователь платформы через игру участвует в разработке новых технологий. Так, главными персонажами игры «Защита пасеки» выступают добродушные медведи. Игрок может защищать территорию, расставлять персонажей по полю. С помощью специально разработанного для «Берлоги» языка программирования у школьников есть возможность «прокачивать» персонажа: запрограммировать его на определенные действия, например, на самовосстановление. С помощью игры ребята обучаются программированию, робототехнике, управлению беспилотными летательными аппаратами. 

В Башкортостане в проекте Национальной киберфизической платформы уже участвуют 52 образовательные организации (90 технологических кружков). В перспективе – создание сети из 100 кружков по программированию, 100 кружков по робототехнике, 30 кружков по инженерии и электронике, 10 площадок подготовки к профилям Национальной технологической олимпиады. 

Фото Минобрнауки РБ

Источник: https://mgazeta.com/news/novosti/2023-11-05/shkolniki-ambassadory-bashkirii-na-vystavke-rossiya-predstavili-proekt-berloga-3507175

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