Школьники из Башкирии на выставке «Россия» представили проект «Берлога»

Участниками выставки стали 89 регионов страны. Экспозиции на протяжении шести месяцев будут знакомить посетителей с современными технологическими разработками и научными открытиями, ключевыми достижениями в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах Российской Федерации.



На площадке Башкирии четверо учащихся Башкирского лицея-интерната №3 Стерлитамака представляют «пилот» по развитию детского инженерного творчества в формате фиджитал – Национальную киберфизическую платформу.

В основе проекта, направленного на вовлечение детей в техническое творчество и технологическое образование, находится игровая платформа «Берлога», на базе которой выпускается серия мобильных видеоигр. Платформа также включает пакет технологических решений, сеть технологических кружков, очных и онлайн-мероприятий, участие в которых поможет школьникам получить дополнительные возможности в игре и обучиться программированию.

В эти дни в Москве на стенде Башкортостана посетителям предлагают протестировать мобильную игру «Берлога»: «Защита пасеки» и «Академия».

Пользователь платформы через игру участвует в разработке новых технологий. Так, главными персонажами игры «Защита пасеки» выступают добродушные медведи. Игрок может защищать территорию, расставлять персонажей по полю. С помощью специально разработанного для «Берлоги» языка программирования у школьников есть возможность «прокачивать» персонажа: запрограммировать его на определенные действия, например, на самовосстановление. С помощью игры ребята обучаются программированию, робототехнике, управлению беспилотными летательными аппаратами.

В Башкортостане в проекте Национальной киберфизической платформы уже участвуют 52 образовательные организации (90 технологических кружков). В перспективе – создание сети из 100 кружков по программированию, 100 кружков по робототехнике, 30 кружков по инженерии и электронике, 10 площадок подготовки к профилям Национальной технологической олимпиады.



Фото Минобрнауки РБ



Источник: https://mgazeta.com/news/novosti/2023-11-05/shkolniki-ambassadory-bashkirii-na-vystavke-rossiya-predstavili-proekt-berloga-3507175