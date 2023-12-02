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2 Декабря , 14:25

Добровольцев СВО из Стерлитамака наградили медалями

Стерлитамакские бойцы продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции, мужественно и отважно защищая мирное население от неонацизма.

Добровольцев СВО из Стерлитамака наградили медалями
Добровольцев СВО из Стерлитамака наградили медалями

Добровольцы  батальона имени А. Доставалова - Леонид Степанов и Марсель Габидуллин приказом Министерства обороны Российской Федерации награждены медалями «За боевые отличия». Айрату Муратову также вручили медали «За боевые отличия» и «За отвагу».

Бойцы награждены за проявленный в ходе специальной военной операции героизм. Они с честью выполняют свой воинский долг.


В Стерлитамаке получить подробную информацию о службе по контракту можно по телефонам:8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

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