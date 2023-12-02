Добровольцев СВО из Стерлитамака наградили медалями

Добровольцы батальона имени А. Доставалова - Леонид Степанов и Марсель Габидуллин приказом Министерства обороны Российской Федерации награждены медалями «За боевые отличия». Айрату Муратову также вручили медали «За боевые отличия» и «За отвагу».

Бойцы награждены за проявленный в ходе специальной военной операции героизм. Они с честью выполняют свой воинский долг.



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