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13 Января 2024, 10:22

О САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ «БЕРЁЗКА»

О работе санатория-профилактория рассказал его директор Р. В. Шафиков.


Эта лицензированная медицинская организация расположена в шаговой доступности от остановок любого вида транспорта. Имеет огороженную территорию. Комплекс состоит из основного корпуса, в котором находятся лечебно-диагностическое, поликлиническое отделения и клинико-диагностическая лаборатория. Здесь же расположилось здание спортивного комплекса, в котором работают бассейн, тренажёрный, спортивно-игровой, УФК залы. Имеется пищеблок на 120 мест.


Санаторий специализируется на лечении  заболеваний костно-мышечной системы, периферической нервной системы, органов дыхания. «Берёзка» – многопрофильное учреждение, где наши горожане могут получить любой вид лечения.


Ремонтируются корпуса, идёт постоянное обновление медоборудования. Специалисты проходят обучение в разных городах страны. В 2023 году санаторий принял на лечение и оздоровление 180 человек льготных категорий по путёвкам Социального фонда страхования.


В санатории располагается пункт временного размещения, в котором проживают 50 беженцев. В прошлом году здесь получили лечение и прошли реабилитацию 19 участников СВО и 88 их ближайших родственников.


Руководство «Берёзки» постоянно разрабатывает новые проекты, чтобы жители Стерлитамака могли получать качественное лечение.

Автор:Ирина Петрова
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