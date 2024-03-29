Жительница Стерлитамака примет участие в сопровождении ключевых мероприятий Дня Победы на Красной площади в Москве

Она примет участие в сопровождении ключевых мероприятий Дня Победы на Красной площади. Всего конкурсный отбор прошли 100 участников со всей России. Это добровольцы от 18 до 35 лет.

По информации ВОД «Волонтёры Победы» г. Стерлитамака