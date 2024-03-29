Жительница Стерлитамака примет участие в сопровождении ключевых мероприятий Дня Победы на Красной площади в Москве
Руководитель местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» г. Стерлитамака Анна Халиуллина стала победителем конкурсного отбора волонтёров Парада Победы 2024 года в Москве.
Жительница Стерлитамака примет участие в сопровождении ключевых мероприятий Дня Победы на Красной площади в Москве
Она примет участие в сопровождении ключевых мероприятий Дня Победы на Красной площади. Всего конкурсный отбор прошли 100 участников со всей России. Это добровольцы от 18 до 35 лет.
По информации ВОД «Волонтёры Победы» г. Стерлитамака
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