В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы





Этот праздник является одним из самых популярных и престижных среди молодежи и спортсменов города, праздником молодости, красоты, здоровья и спорта. Своим активным участием в эстафете спортсмены продолжают славные традиции, которые были заложены стерлитамакскими ветеранами спорта.



В год семьи и в год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в соревнованиях приняли участие более 1200 сильнейших спортсменов из общеобразовательных школ, профессиональных, высших учебных заведений, предприятий и организаций города, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.



На открытии эстафеты присутствовали ветераны педагогического труда и спорта, почетные гости и члены организационного комитета: заместитель главы администрации города Стерлитамака Михаил Васильевич Григорьев, председатель комитета по физической культуре и спорту Юрий Анатольевич Селиверстов директор СШОР Владимир Валериевич Петров, главный редактор газеты «Стерлитамакский рабочий» Алексей Анатольевич Матвеев, главный судья соревнований, директор Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации и Республики Башкортостан Мидхат Биктимирович Мусакаев.



Победителям и призёрам легкоатлетической эстафет вручены кубки и грамоты, всем остальным - сертификаты участников. В церемонии награждения участвовали заместитель главы администрации города Артур Разилевич Гафаров и боец СВО с позывным «Дед».

Фото Сергея Крамскова.