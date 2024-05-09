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9 мая-День Победы
9 Мая 2024, 14:34

В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы

По традиции в нашем городе 9 мая состоялась 72-ая городская легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Стерлитамакский рабочий», посвященная Победе в Великой Отечественной войне.

В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня ПобедыВ Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы



  Этот праздник является одним из самых популярных и престижных среди молодежи и спортсменов города, праздником молодости, красоты, здоровья и спорта. Своим активным участием в эстафете спортсмены продолжают славные традиции, которые были заложены стерлитамакскими ветеранами спорта.

  В год семьи и в год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в соревнованиях приняли участие более 1200 сильнейших спортсменов из общеобразовательных школ, профессиональных, высших учебных заведений, предприятий и организаций города, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

  На открытии эстафеты присутствовали ветераны педагогического труда и спорта, почетные гости и члены организационного комитета: заместитель главы администрации города Стерлитамака Михаил Васильевич Григорьев, председатель комитета по физической культуре и спорту Юрий Анатольевич Селиверстов директор СШОР Владимир Валериевич Петров, главный редактор газеты «Стерлитамакский рабочий» Алексей Анатольевич Матвеев, главный судья соревнований, директор Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации и Республики Башкортостан Мидхат Биктимирович Мусакаев.

  Победителям и призёрам легкоатлетической эстафет вручены кубки и грамоты, всем остальным - сертификаты участников. В церемонии награждения участвовали заместитель главы администрации города Артур Разилевич Гафаров и боец СВО с позывным «Дед».

Фото Сергея Крамскова. 

В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
В Стерлитамаке прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы
Автор:Эльвира Рахимова
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