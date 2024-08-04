Воин СВО из Стерлитамака стремится на передовую, несмотря на ранение

После окончания прославленного Ульяновского гвардейского высшего танкового командного, дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды училища им. В.И.Ленина «Клён»-старший служил в нескольких военных округах, в том числе в Центральной группе войск (Чехословакия), где родились его дети. Неудивительно, что оба сына пошли по стопам отца и стали успешными офицерами.

Но в своё время попал под сокращение и вернулся на малую родину в Стерлитамак. Кстати, гвардейское танковое училище, которое он окончил, очень высоко котировалось в войсках, но тоже попало под сокращение.

Когда не стало старшего сына, взял его позывной. Стал начальником штаба одного из батальонов добровольческого полка «Башкортостан». На войне, как на войне. Приходилось замещать и командира соседнего батальона. Однажды, в конце прошлого года, бойцы закрепились на занятых позициях. Враг находился буквально метрах в ста от передней линии окопов. Там не то что печку, а окопную свечку не зажечь – бойцы находились под постоянным огнём. Исполняя обязанности командира батальона, «Клён» в канун Нового года отправился лично поздравить бойцов с наступающим праздником.

– Зачем вы здесь? – удивились они – Убить же могут.

– Потому что верю в вас, – ответил он – Знаю, что твёрдо стоите на своих позициях, значит, враг не пройдёт.

И это были не просто слова. Майор с позывным «Клён» никогда не прятался за спинами солдат. Он верит в них, и они верят ему. Не раз доводилось водить бойцов в составе боевых групп и ранения получал вместе с ними.

Разговор у нас вышел предельно откровенным.

– Скажем прямо, враг серьёзный. Не стоит его недооценивать. Воюет грамотно. На нашем направлении находились отборные нацисты из «Азова», Национальная гвардия ВСУ, польские наёмники. Но несмотря на их сопротивление наш солдат упорно идёт вперёд. С конца прошлого года мы ведём результативные наступательные действия.

– В чём нуждается передовая?

– Конвои прибывают регулярно. И здорово помогают. Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо всем, кто их формирует. Низкий всем поклон. Особенно женщинам, которые плетут маскировочные сети. Они очень востребованы на передовой. Потому что изнашиваются, требуют обновления, замены. Вообще, всё, что отправлено волонтёрами, приближает Победу и спасает чью-то жизнь. Любое, даже маленькое вложение, сделанное ими – это вклад в нашу общую Победу! Мы видим, что люди не остаются в стороне, верят в нас и поддерживают, ждут, надеются на скорую встречу. Всё это придаёт нам сил, вселяет уверенность за наши общие действия, за будущее страны!

Каждая война имеет свою особенность. Особенность нынешней – артиллерия и дроны. Последние летают роем. Сбиваем их не только противодроновыми ружьями, но и из стрелкового оружия, в том числе охотничьими ружьями. Очень помогают квадрокоптеры и квадроциклы, которые доставляются гуманитарными конвоями. С их помощью можно «кошмарить» врага.

– Когда наступит этот самый час Победы?

– В фильме «Время выбрало нас» есть песня на слова М.Матусовского. Там солдат обращается к земле: «Где то поле Куликово, на котором будет остановлен враг?». И земля ему отвечает: «Ты воюй, солдат, с умом, ты громи врага толково. Там, где ты стоишь сейчас – там и поле Куликово!».

Куликово поле у каждого из нас своё. Для рабочего, что точит снаряды – в цеху. Для пекаря – у печи. Для учителя, что воспитывает будущих солдат и патриотов Родины, – в классе. Для врача, который оперирует раненых, – у операционного стола.

Каждый сейчас на своём месте куёт нашу общую Победу! У каждого рабочее место – его поле Куликово! Как в одной песне поётся: «Вы за нас горой, и мы за вас стеной! Всё теперь у нас поровну!». Честь и слава нашим бойцам! Вечная память погибшим!

Фаяз Юмагузин

Из материала «Два «Клёна»:

«Клён» участвовал в боях с самого начала спецоперации, с момента освобождения нашими десантниками стратегически важного аэродрома в Гостомеле. Воевал на всех фронтах…

Февраль 2022 года. Передовые подразделения нашей бригады оказываются в засаде. «Клён» лично уничтожает вражеский расчёт противотанкового ракетного комплекса «Джавелин» на огневой позиции.

Март 2022 года. На передовом пункте управления «Клён» лично корректирует огонь артиллерии, враг теряет 20 человек и три единицы техники.

Май. «Клён» выводит личный состав передового пункта управления в новый район. Контужен, от эвакуации отказывается, помогает раненому офицеру.

Июль. «Клён» руководит действиями парашютно-десантного батальона по отражению атаки противника. Потери врага – 70 человек, трое взяты в плен.

Август. Противнику нанесено мощное огневое поражение. В одной из рукопашных схваток подполковник лично уничтожает пять нацистов. Уже на начальном этапе специальной военной операции за храбрость, мужество и героизм «Клён» был представлен к ордену Мужества. Удостоен медали Жукова. Другие награды – второй орден Мужества, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден М.Шаймуратова – нашли героя после его гибели. Командование бригады ходатайствовало о присвоении гвардии подполковнику звания Героя России».



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