Боец с позывным «Фаза»: «Руки соскучились по мирному труду»

В тот день боец с позывным «Фаза» вышел в караул, по обыкновению прихватив вместе с автоматом ещё и охотничий дробовик. Эта война преподнесла немало сюрпризов. Главной проблемой для бойцов стали кассетные снаряды (их прозвали «колокольчиками») и дроны. Для защиты бронетехники от последних в ход идут различные самодельные решетчатые экраны. Но как же отбиться простым пехотинцам или артиллеристам, удерживающим какой-то участок обороны? Стрелять из автомата малоэффективно.

Оказалось, лучшим оружием против дронов являются охотничьи ружья. Спасибо местным охотникам: выслали их вместе с гуманитарным конвоем. Патронами с кевларовой нитью обеспечило Министерство обороны. В них вместо дроби или пули – нить в виде сети. При попадании такого боеприпаса в квадрат пролёта дрона, острые, как бритва, внешние обводы кевларовой нити наматываются на винты и буквально разрезают их лопасти.



Дрон увидел российского воина и замедлил ход, выбирая удобную позицию для атаки. За спиной бойца были кустарники: можно зацепиться винтами. Но выбрать нужную позицию не успел. Выстрел дробовика не оставил «птичке» шансов. Это был далеко не первый дрон на счету «Фазы». Сегодня интерьер блиндажа их взвода украшают двенадцать антенн от дронов – как двенадцать охотничьих трофеев.



До мобилизации «Фаза» работал вахтовым методом по цементированию неф­тяных и газовых скважин в Якутии на станции бывшей американской компании Halliburton. Буквально за несколько дней до получения повестки о мобилизации активы компании, решившей, хлопнув дверью, уйти с российского рынка, выкупило отечественное предприятие. 29 сентября 2022 года морпех и работник ООО «Бурсервис» стал бойцом сапёрной роты.



Тактическое слаживание подразделения заняло всего несколько дней. 8 октября произошла первая атака на Крымский мост, и их подразделение срочно перебросили из Саратова в Крым. В случае серьёзного подрыва моста и нарушения логистики пришлось бы добираться окружным путём через Ростов.

Из Джанкоя выдвинулись на передовую. На освоение ушло два дня. Было тихо. Лишь один раз ночью началась короткая стрельба. Через пару дней их перебросили в Запорожье, в район Энергодара. Оставили прямо в лесопосадке. Там же стали окапываться.



Главная особенность местной природы (это отмечали все бойцы, с которыми доводилось беседовать) – непроглядные украинские ночи. Даже под луной на расстоянии вытянутой руки почти ничего не видно. Не спасают и приборы ночного видения. Темень такая, что после 5-10 минут наблюдения начинается резь в глазах.

Зимы здесь почти без снега (во всяком случае, пока было так), зато дожди, слякоть, сырость. В обороне главная проблема куда спрятаться. Потому как ВСУ все сёла подчистую сносит артиллерийским огнём. Дни и ночи, месяцы и годы пролетают в окопах.



– Условия жизни там во многом зависят от самих нас, – говорит наш собеседник. – Под лежачий камень вода не течёт. Даже в окопах можно обустроиться с относительным комфортом. Главные проблемы доставляют желудок, спина и колени. Гуманитарным конвоем доставили много лекарств. В частности обезболивающих. Мы поначалу даже посмеивались: куда нам столько? Не заметили, как закончились.



«Поначалу местное население относилось к нам настороженно, – вспоминает «Фаза». – Сейчас совсем другое дело. Подходят и чуть ли не со слезами упрашивают: «Родненькие! Ради бога, только не бросайте нас!».

Как-то раз командир сапёрного взвода приказал проверить пещеру. Это рукотворные каменоломни, в которых в мирные времена что-то добывали. Сапёры их уже неоднократно проверяли. И вдруг от местных жителей поступило сообщение, что недавно там кто-то был. «Может, мальчишки, – решили сапёры. – Всё равно надо проверить».

Один из бойцов осторожно приоткрыл вход. В соответствии с инструкцией «Фаза» остался снаружи. И тут раздался взрыв гранаты. Опытный сапёр, боевой товарищ «Фазы» получил тяжёлое ранение. Граната, привязанная сверху, упала прямо ему под ноги.



– Непосредственные боестолкновения происходят в стороне от нас, – прокомментировал он этот случай. – Тем не менее подобные случаи здесь не редкость. Каждый день выходим на минное поле. Иногда поступает приказ: освободить проход для перебежчиков ВСУ, которые хотят сдаться. Пройдут, потом опять ставим мины на боевой взвод. Вообще, самый надёжный прибор сапёра – это его глаза и щуп. У миноискателя тоже есть свои минусы: он реагирует на любую железку.

Нередко на минах подрываются бездомные собаки. Там много бесхозного домашнего скота. Бывает, местные жители копаются в огородах и натыкаются на мины. Каждый день – кассетные обстрелы...



«Героем себя не считаю. Как и все, просто выполнял свой долг, решал поставленные задачи…» – такие слова не раз приходилось слышать от участников спецоперации. И всё же заметим: медали «За доблесть», «За разминирование» просто так не дают. Дома «Фазу» ждёт семья, по которой он, конечно же, скучает. Пять лет назад он начал строить дом. В отпуске все дни напролёт пропадал на стройке. Говорит, руки соскучились по мирному труду. Пожелаем ему как можно скорее живым и невредимым вернуться домой.

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил 2025 год Годом участников СВО и их семей. Сейчас в регионе реализуют более 40 мер поддержки.

Особое внимание в регионе уделяют детям участников СВО. Так, 7,9 тысячи школьников с 5 по 11 классы и студентов колледжей обеспечили бесплатным горячим питанием. Санаторно-курортное лечение прошли 2,1 тысячи ребят, ещё 2,9 тысячи детей военнослужащих отдохнули в оздоровительных лагерях.

Санатории Башкортостана приняли 4510 участников СВО и членов их семей. Сертификатами на газификацию индивидуальных жилых домов обеспечили 735 человек. Консультационной и психологической поддержкой в медицинских организациях воспользовались более 2,5 тысячи бойцов, в центрах «Семья» – около 6 тысяч. Сертификаты на обучение по востребованным на рынке труда профессиям получили 622 участника спецоперации и члены их семей. Бесплатную юридическую помощь оказали 1825 бойцам.

Важная составляющая поддержки – медицинская реабилитация военнослужащих, вернувшихся домой после ранения. Этим видом помощи воспользовались 896 человек. Необходимыми техническими средствами реабилитации полностью обеспечили 256 участников СВО.