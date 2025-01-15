На оперативке у главы администрации

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Эмиль Владиславович поздравил с днём рождения заместителя главы администрации города

Г.Р.Зиганшину, начальника управления по опеке

и попечительству О.Ю.Владимирову, директора

МУП «Электрические сети» А.Р.Вагапова и пожелал им здоровья, успехов, счастья.

СОБЫТИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ

Традиционно глава администрации рассказал

о недавних событиях и достижениях наших

горожан.

В Уфе состоялся 4-й тур первенства Республики Башкортостан по футзалу среди ветеранов от

50 лет и старше, где стерлитамакская команда

одержала две уверенные победы над соперниками из Салавата и Уфы. Наши ветераны занимают

вторую строчку в турнирной таблице. В следующем туре, который состоится 25 января в Уфе,

они вновь встретятся с уфимскими командами.

Также в столице республики прошли очередные

туры первенства Республики Башкортостан по

футзалу среди женских команд. «СтерлитамакАрена – ТФК», которая уверенно взяла старт,

снова показала отличные результаты, обыграв соперников из Уфы и Уфимского района. Тренирует

футболисток Александр Владимирович Нечаев.

В прошедшие выходные в «Стерлитамак-Арене» прошли всероссийские соревнования по хоккею – первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов сезона 2024 –

2025 годов. В воскресенье Э.В.Шаймарданов посетил матч, где наша хоккейная команда «Орлан»

(2009 года рождения) играла с «Молотом» из

Перми. Счёт игры – 4:1 в пользу «Орлана». Эмиль

Владиславович поздравил наших ребят и отметил, что они очень трудолюбивые, с характером,

и это результат труда как самих спортсменов, так

их тренеров и родителей.

В городе состоялся школьный этап республиканского фестиваля «Новогодние семейные игры -

2025». Участвовали 90 семей из 32 школ. 17 из

них стали участниками муниципального этапа. По

итогам соревнований бронзовым призёром стала

семья Тунниковых (школа № 2), «cеребро» завоевали Анпилоговы (лицей № 3), победителями

фестиваля стали Астаховы (гимназия № 2); эта

семья представит наш город на региональном

этапе республиканского фестиваля «Новогодние

семейные игры - 2025» в Уфе в конце января.

Традиционно в Стерлитамаке прошла республиканская спортивная акция «Забег обещаний». В

этом году в ней приняли участие свыше 1250 человек. Самому младшему было 1,5 года, старшему –

83. С каждым годом маршрут увеличивается, в

этом году он составил 2025 метров. Дистанцию

пробежали семьи, участники СВО, представители

ветеранских общественных организаций, работники предприятий.

В Стерлитамаке прошёл республиканский турнир по быстрым шахматам «Мемориал Алексея

Литвинова». В турнире приняли участие 160

шахматистов из разных уголков страны – Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга,

Сургута, Челябинской области, а также городов

и районов Башкортостана. Они соревновались

в течение двух дней. Победители и призёры

награждены грамотами, медалями, а также денежными призами.

11 января проверили ход капитального ремонта по программе «Модернизация школьных

систем образования» в пяти школах. Это лицей

№ 1 им.В.И.Куликова (1 корпус), школы №№

1, 2, 16 и 17. Работы сейчас в активной стадии,

ведётся внутренняя отделка. И фасады здания,

и внутренние помещения получаются яркими,

современными, красивыми. В выборе цветовой

гаммы и дизайна участвуют родители и учащиеся.

Все школы к апрелю планируют выйти на финишную прямую. Поэтому совсем скоро учащиеся

сразу пяти наших учебных заведений смогут по

достоинству оценить свои обновлённые школы.

Продолжается строительство школы в Прибрежном микрорайоне. На объекте в прошедшую

субботу побывал заместитель премьер-министра

Правительства Республики Башкортостан Рустем

Фаритович Газизов. Обсудили сроки строительства, необходимость усиления работ. 25 процентов СМР выполнено. Объект возводится на основе

концессионного соглашения с ООО «ПроШкола».

Это будет 4-этажное здание на 1050 мест общей

площадью 20 тыс. кв.м. Планируется сдать объект

уже в 4-м квартале 2025 года.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Заместитель начальника УМВД РФ по городу

Стерлитамаку А.А.Петров доложил, что за прошедшую неделю в дежурную часть поступило

1052 сообщения о происшествиях. Возбуждено

17 уголовных дел.

2 преступления связаны с тайным хищением

чужого имущества. 2 уголовных дела возбуждено

по фактам незаконного оборота наркотических и

психотропных веществ. Раскрыто 8 неочевидных

преступлений. Задержаны 2 человека, находившиеся в розыске по подозрению в совершении

преступлений.

По линии ГИБДД выявлено 313 нарушений.

Остановлены 13 водителей, управлявших автотранспортом в состоянии опьянения, 4 – повторно

(возбуждены уголовные дела). 36 водителей привлечены к административной ответственности

за чрезмерную тонировку стёкол, отрицательно

влияющую на безопасность дорожного движения, 1 – за неисполнение законного требования

убрать её.

За правонарушение в центр временного содержания помещён 1 подросток.

Составлено 6 административных протоколов

за ненадлежащее исполнение родительских

обязанностей.

89 административных протоколов составлено

за нарушения общественного порядка (13 – за

распитие спиртного в общественных местах, 40 –

за появление в общественных местах в нетрезвом

состоянии, 36 – за мелкое хулиганство).

ОСТОРОЖНО:

ДИСТАНЦИОННЫЕ МОШЕННИКИ!

На этот набирающий обороты вид преступлений нужно обратить особое внимание. Несмотря

на постоянные сообщения о мошенничестве,

люди продолжают перечислять деньги якобы

попавшим в беду родственникам или «спасая»

свои счета от преступников.

На прошлой неделе в городе зафиксировано 7

таких фактов. Общая сумма ущерба потерпевших

превысила 5,9 млн рублей. Среди пострадавших –

1 маляр, 2 безработных, 1 слесарь, 1 учитель, 1

пенсионер, 1 работник банка.

О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

И РОЖДАЕМОСТИ

Начальник Территориального отдела в городе

Стерлитамаке Управления Роспотребнадзора

А.В.Ахметшин сообщил, что эпидемиологическая

ситуация в городе стабильна. Случаи массовых

инфекционных и неинфекционных заболеваний

не регистрировались.

Главный врач городской больницы № 1

И.И.Яппаров доложил, что лечебные учреждения медицинского округа работают в штатном

режиме.

С 1 по 13 января родились 69 малышей: 42

мальчика и 27 девочек.

«Скорую помощь» за это время горожане вызывали 3161 раз (в том числе 650 раз – детям,

614 – инфекционным больным, 167 – по поводу

травм). Зарегистрировано 12 отравлений: 7 алкоголем, 2 лекарствами, 1 угарным газом и прочие.

В поликлиники обратились 26052 человека,

на лечение в круглосуточные стационары направлены 1254 больных. Всего на госпитализации

находятся 1188 человек, свободных мест – 433.

С различными травмами в медучреждения обратились 1343 человека, 705 из них пострадали

на улицах (во время прогулок и проч.).

О КАЧЕСТВЕ

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Начальник Стерлитамакского территориального управления Министерства природопользования и экологии А.Ф.Хайбуллин сообщил, что

с 1 по 10 января режимы ограничения работы

промышленных предприятий из-за неблагоприятных метеоусловий не объявлялись, 11 января

объявлен режим № 1.

Автоматизированной станцией контроля атмосферного воздуха на улице Коммунистической

обнаружено превышение ПДК вредных веществ

по сероводороду, на улицах Фурманова и Менделеева – по оксиду азота.

Вся информация размещена на сайте Минэкологии РБ, направлена в федеральные органы

контроля.

В ОГНЕ И НА ВОДЕ

Начальник 14-го пожарно-спасательного

отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС по РБ Ефремов

доложил, что с 1 по 12 января пожарные подразделения города реагировали на различные

вызовы 31 раз. 5 раз выезжали на пожары (без

погибших и пострадавших), 1 – на короткое замыкание без горения, 5 – на подгорания пищи,

2 – на ликвидацию последствий ДТП, 2 – на

взаимодействие со службами жизнеобеспечения,

7 – на ложные срабатывания автоматической пожарной сигнализации. Погибших и пострадавших

при пожарах нет.

Ложными оказались 5 телефонных вызовов

на пожары. Происшествия на водных объектах

не фиксировались.

Э.В.Шаймарданов констатировал, что праздники в противопожарном плане прошли достаточно

спокойно.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Начальник отдела социальных коммуникаций

администрации ГО Л.М.Каримова сообщила, что

с 30 декабря по 12 января по различным каналам

связи поступило 485 обращений.

Лидировали вопросы очистки территорий от

снега. Это связано с обильными снегопадами.

Были вопросы по обращению с ТКО, переадресованные регоператору. Проблемы с вывозом мусора объяснялись незаконной парковкой

автомобилей возле контейнеров, не очищенными

от снега проездами к площадкам.

Также давались разъяснения по поводу праздничных мероприятий.

УБОРКА ГОРОДА

Работа на городских территориях ведётся в

круглосуточном режиме.

Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения» В.М.Усманов доложил, что на

улицах днём задействовали в среднем 66 единиц

техники (21 – ночью) и 96 дорожных рабочих. На

придомовых территориях – 67 единиц техники и

412 дворников.

Активно шли уборка снега, смёта, случайного

мусора, ремонт малых архитектурных форм,

очистка от снега и наледи крыш и водостоков.

С 29 декабря по 12 января использовано 752

тонны противогололёдного рассола. Из города

вывезено 10299 тонн снега и 15161 кубометр

твёрдых коммунальных отходов.

Зафиксировано 8 аварийных отключений:

Водоканал – 1, АСТ − 7. Все ремонтные работы

выполнены. Замечаний нет.

О РАБОТЕ С ОТДАЛЁННЫМИ

ТЕРРИТОРИЯМИ

Рассказал заведующий сектором по работе с

территориями И.Г.Абдуллин.

Это Заашкадарье, Шахтау, Первомайский и

Строймаш.

Сектор выстраивает деятельность по четырём

основным направлениям: приёмы граждан, проведение мероприятий, реализация прав граждан

в части местного самоуправления и камеральная

работа.

Для приёма граждан в каждом отдалённом

микрорайоне выделено помещение. Жители

больше обращаются с частными вопросами, которые возникают от недостатка информации или

случайных недостоверных сведений. Обращения

рассматриваются всесторонне, объективно и

в срок. Касаются они в основном жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства

территорий, общественного транспорта, работы

государственных аптек и здравпунктов, сезонных вопросов.

Сектором возобновлена практика информационно-консультационных дней с участием структурных подразделений администрации, учреждений и организаций города.

Совместно с УЖКХ проведена значительная

работа по асфальтированию улиц и тротуаров,

обрезке деревьев, ямочному ремонту (заасфальтированы дорога в посёлке Строймаш по

улице Володи Дубинина, тротуар по ул.Воиновинтернационалистов в Первомайском, также

проведён ямочный ремонт по всей территории

Первомайского и Шахтау).

Совместно с отделами образования, культуры

и молодёжи проводили мероприятия по празднованию Дня Победы, «Дворовые фестивали».

Был организован выезд «Поезда здоровья» в

посёлок Шахтау.

В 2025 году мероприятия продолжатся, к ним

добавятся показательные выступления авиамоделистов, «Астрономические площадки» и спортивные турниры, посвящённые Году защитника

Отечества и Году поддержки участников СВО и

членов их семей.

Во всех отдалённых микрорайонах построены и

функционируют многофункциональные спортивные площадки, которые, как правило, являются

центрами жизни посёлков.

Есть планы в рамках акции «Зелёная Башкирия» совместно с жителями сажать деревья.

Озвучена просьба в адрес главы администрации

о выделении для отдалённых микрорайонов

саженцев. Просьба поддержана.

В городе определены границы 57 уличных

комитетов, продолжают деятельность 42 ТОС.

Их председатели организуют работу с владельцами индивидуальных домов по приведению в

надлежащее состояние фасадов, ограждений,

номерных указателей, ведут контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой, пожарной

безопасностью, благоустройством, проводят

работу по подписке и в период избирательных

кампаний. Через председателей ТОС доводится

вся необходимая информация до жителей частного сектора.

КРЕЩЕНИЕ

Начальник отдела по взаимодействию с общественными институтами И.Р.Еналиев рассказал,

что 18 и 19 января в трёх храмах города, расположенных по улицам Строителей, Халтурина

и Калинина, традиционно пройдут праздничные

ночные и утренние богослужения с освящением

воды.

Для избежания столпотворения освящённую

воду в храмах можно будет набрать в течение

трёх дней – 18, 19 и 20 января.

В целях антитеррористической защищённости

граждан на время ночных богослужений будет

перекрыто движение транспорта вблизи проведения мероприятий. С 20 до 3 часов перекроют

ул.Калинина на участке от ул.Полевой до Степной, а также с 22 до 3 часов – по ул.Халтурина

на участке от ул.Худайбердина до Сакко и

Ванцетти.

В Стерлитамаке будет открыта одна купель на

реке Ашкадар на территории городского пляжа,

расположенного на улице Пушкина, 63. Её оборудуют специальным сооружением – чашей для

безопасного погружения. Пути подходов оснастят деревянными настилами и специальными

покрытиями.

Изо льда возводятся фигуры и религиозная

символика. Для участников мероприятия организуется обогреваемое помещение для переодевания, будет работать торговая площадка с

горячим чаем и выпечкой.

Для удобства будут установлены скамейки,

биотуалеты и контейнеры для мусора.

Купель и береговая территория будут ограждены

с организацией контрольно-пропускного пункта.

Безопасность обеспечат сотрудники полиции,

МЧС, спасатели, медики, сотрудники частных

охранных предприятий и отдела по взаимодействию с общественными институтами.

18 января в 12 часов дня состоится освящение

купели.

В 2024 году общее количество участников

Крещения Господня в Стерлитамаке составило

около 5000 человек. Организаторы готовы принять в этом году и больше желающих, соблюдая

все меры безопасности.