На оперативке у главы администрации

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Эмиль Владиславович поздравил с днём рождения заместителя главы администрации города
Г.Р.Зиганшину, начальника управления по опеке
и попечительству О.Ю.Владимирову, директора
МУП «Электрические сети» А.Р.Вагапова и пожелал им здоровья, успехов, счастья.
СОБЫТИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ
Традиционно глава администрации рассказал
о недавних событиях и достижениях наших
горожан.
В Уфе состоялся 4-й тур первенства Республики Башкортостан по футзалу среди ветеранов от
50 лет и старше, где стерлитамакская команда
одержала две уверенные победы над соперниками из Салавата и Уфы. Наши ветераны занимают
вторую строчку в турнирной таблице. В следующем туре, который состоится 25 января в Уфе,
они вновь встретятся с уфимскими командами.
Также в столице республики прошли очередные
туры первенства Республики Башкортостан по
футзалу среди женских команд. «СтерлитамакАрена – ТФК», которая уверенно взяла старт,
снова показала отличные результаты, обыграв соперников из Уфы и Уфимского района. Тренирует
футболисток Александр Владимирович Нечаев.
В прошедшие выходные в «Стерлитамак-Арене» прошли всероссийские соревнования по хоккею – первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов сезона 2024 –
2025 годов. В воскресенье Э.В.Шаймарданов посетил матч, где наша хоккейная команда «Орлан»
(2009 года рождения) играла с «Молотом» из
Перми. Счёт игры – 4:1 в пользу «Орлана». Эмиль
Владиславович поздравил наших ребят и отметил, что они очень трудолюбивые, с характером,
и это результат труда как самих спортсменов, так
их тренеров и родителей.
В городе состоялся школьный этап республиканского фестиваля «Новогодние семейные игры -
2025». Участвовали 90 семей из 32 школ. 17 из
них стали участниками муниципального этапа. По
итогам соревнований бронзовым призёром стала
семья Тунниковых (школа № 2), «cеребро» завоевали Анпилоговы (лицей № 3), победителями
фестиваля стали Астаховы (гимназия № 2); эта
семья представит наш город на региональном
этапе республиканского фестиваля «Новогодние
семейные игры - 2025» в Уфе в конце января.
Традиционно в Стерлитамаке прошла республиканская спортивная акция «Забег обещаний». В
этом году в ней приняли участие свыше 1250 человек. Самому младшему было 1,5 года, старшему –
83. С каждым годом маршрут увеличивается, в
этом году он составил 2025 метров. Дистанцию
пробежали семьи, участники СВО, представители
ветеранских общественных организаций, работники предприятий.
В Стерлитамаке прошёл республиканский турнир по быстрым шахматам «Мемориал Алексея
Литвинова». В турнире приняли участие 160
шахматистов из разных уголков страны – Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга,
Сургута, Челябинской области, а также городов
и районов Башкортостана. Они соревновались
в течение двух дней. Победители и призёры
награждены грамотами, медалями, а также денежными призами.
11 января проверили ход капитального ремонта по программе «Модернизация школьных
систем образования» в пяти школах. Это лицей
№ 1 им.В.И.Куликова (1 корпус), школы №№
1, 2, 16 и 17. Работы сейчас в активной стадии,
ведётся внутренняя отделка. И фасады здания,
и внутренние помещения получаются яркими,
современными, красивыми. В выборе цветовой
гаммы и дизайна участвуют родители и учащиеся.
Все школы к апрелю планируют выйти на финишную прямую. Поэтому совсем скоро учащиеся
сразу пяти наших учебных заведений смогут по
достоинству оценить свои обновлённые школы.
Продолжается строительство школы в Прибрежном микрорайоне. На объекте в прошедшую
субботу побывал заместитель премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан Рустем
Фаритович Газизов. Обсудили сроки строительства, необходимость усиления работ. 25 процентов СМР выполнено. Объект возводится на основе
концессионного соглашения с ООО «ПроШкола».
Это будет 4-этажное здание на 1050 мест общей
площадью 20 тыс. кв.м. Планируется сдать объект
уже в 4-м квартале 2025 года.
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Заместитель начальника УМВД РФ по городу
Стерлитамаку А.А.Петров доложил, что за прошедшую неделю в дежурную часть поступило
1052 сообщения о происшествиях. Возбуждено
17 уголовных дел.
2 преступления связаны с тайным хищением
чужого имущества. 2 уголовных дела возбуждено
по фактам незаконного оборота наркотических и
психотропных веществ. Раскрыто 8 неочевидных
преступлений. Задержаны 2 человека, находившиеся в розыске по подозрению в совершении
преступлений.
По линии ГИБДД выявлено 313 нарушений.
Остановлены 13 водителей, управлявших автотранспортом в состоянии опьянения, 4 – повторно
(возбуждены уголовные дела). 36 водителей привлечены к административной ответственности
за чрезмерную тонировку стёкол, отрицательно
влияющую на безопасность дорожного движения, 1 – за неисполнение законного требования
убрать её.
За правонарушение в центр временного содержания помещён 1 подросток.
Составлено 6 административных протоколов
за ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей.
89 административных протоколов составлено
за нарушения общественного порядка (13 – за
распитие спиртного в общественных местах, 40 –
за появление в общественных местах в нетрезвом
состоянии, 36 – за мелкое хулиганство).
ОСТОРОЖНО:
ДИСТАНЦИОННЫЕ МОШЕННИКИ!
На этот набирающий обороты вид преступлений нужно обратить особое внимание. Несмотря
на постоянные сообщения о мошенничестве,
люди продолжают перечислять деньги якобы
попавшим в беду родственникам или «спасая»
свои счета от преступников.
На прошлой неделе в городе зафиксировано 7
таких фактов. Общая сумма ущерба потерпевших
превысила 5,9 млн рублей. Среди пострадавших –
1 маляр, 2 безработных, 1 слесарь, 1 учитель, 1
пенсионер, 1 работник банка.
О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
И РОЖДАЕМОСТИ
Начальник Территориального отдела в городе
Стерлитамаке Управления Роспотребнадзора
А.В.Ахметшин сообщил, что эпидемиологическая
ситуация в городе стабильна. Случаи массовых
инфекционных и неинфекционных заболеваний
не регистрировались.
Главный врач городской больницы № 1
И.И.Яппаров доложил, что лечебные учреждения медицинского округа работают в штатном
режиме.
С 1 по 13 января родились 69 малышей: 42
мальчика и 27 девочек.
«Скорую помощь» за это время горожане вызывали 3161 раз (в том числе 650 раз – детям,
614 – инфекционным больным, 167 – по поводу
травм). Зарегистрировано 12 отравлений: 7 алкоголем, 2 лекарствами, 1 угарным газом и прочие.
В поликлиники обратились 26052 человека,
на лечение в круглосуточные стационары направлены 1254 больных. Всего на госпитализации
находятся 1188 человек, свободных мест – 433.
С различными травмами в медучреждения обратились 1343 человека, 705 из них пострадали
на улицах (во время прогулок и проч.).
О КАЧЕСТВЕ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Начальник Стерлитамакского территориального управления Министерства природопользования и экологии А.Ф.Хайбуллин сообщил, что
с 1 по 10 января режимы ограничения работы
промышленных предприятий из-за неблагоприятных метеоусловий не объявлялись, 11 января
объявлен режим № 1.
Автоматизированной станцией контроля атмосферного воздуха на улице Коммунистической
обнаружено превышение ПДК вредных веществ
по сероводороду, на улицах Фурманова и Менделеева – по оксиду азота.
Вся информация размещена на сайте Минэкологии РБ, направлена в федеральные органы
контроля.
В ОГНЕ И НА ВОДЕ
Начальник 14-го пожарно-спасательного
отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС по РБ Ефремов
доложил, что с 1 по 12 января пожарные подразделения города реагировали на различные
вызовы 31 раз. 5 раз выезжали на пожары (без
погибших и пострадавших), 1 – на короткое замыкание без горения, 5 – на подгорания пищи,
2 – на ликвидацию последствий ДТП, 2 – на
взаимодействие со службами жизнеобеспечения,
7 – на ложные срабатывания автоматической пожарной сигнализации. Погибших и пострадавших
при пожарах нет.
Ложными оказались 5 телефонных вызовов
на пожары. Происшествия на водных объектах
не фиксировались.
Э.В.Шаймарданов констатировал, что праздники в противопожарном плане прошли достаточно
спокойно.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Начальник отдела социальных коммуникаций
администрации ГО Л.М.Каримова сообщила, что
с 30 декабря по 12 января по различным каналам
связи поступило 485 обращений.
Лидировали вопросы очистки территорий от
снега. Это связано с обильными снегопадами.
Были вопросы по обращению с ТКО, переадресованные регоператору. Проблемы с вывозом мусора объяснялись незаконной парковкой
автомобилей возле контейнеров, не очищенными
от снега проездами к площадкам.
Также давались разъяснения по поводу праздничных мероприятий.
УБОРКА ГОРОДА
Работа на городских территориях ведётся в
круглосуточном режиме.
Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения» В.М.Усманов доложил, что на
улицах днём задействовали в среднем 66 единиц
техники (21 – ночью) и 96 дорожных рабочих. На
придомовых территориях – 67 единиц техники и
412 дворников.
Активно шли уборка снега, смёта, случайного
мусора, ремонт малых архитектурных форм,
очистка от снега и наледи крыш и водостоков.
С 29 декабря по 12 января использовано 752
тонны противогололёдного рассола. Из города
вывезено 10299 тонн снега и 15161 кубометр
твёрдых коммунальных отходов.
Зафиксировано 8 аварийных отключений:
Водоканал – 1, АСТ − 7. Все ремонтные работы
выполнены. Замечаний нет.
О РАБОТЕ С ОТДАЛЁННЫМИ
ТЕРРИТОРИЯМИ
Рассказал заведующий сектором по работе с
территориями И.Г.Абдуллин.
Это Заашкадарье, Шахтау, Первомайский и
Строймаш.
Сектор выстраивает деятельность по четырём
основным направлениям: приёмы граждан, проведение мероприятий, реализация прав граждан
в части местного самоуправления и камеральная
работа.
Для приёма граждан в каждом отдалённом
микрорайоне выделено помещение. Жители
больше обращаются с частными вопросами, которые возникают от недостатка информации или
случайных недостоверных сведений. Обращения
рассматриваются всесторонне, объективно и
в срок. Касаются они в основном жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства
территорий, общественного транспорта, работы
государственных аптек и здравпунктов, сезонных вопросов.
Сектором возобновлена практика информационно-консультационных дней с участием структурных подразделений администрации, учреждений и организаций города.
Совместно с УЖКХ проведена значительная
работа по асфальтированию улиц и тротуаров,
обрезке деревьев, ямочному ремонту (заасфальтированы дорога в посёлке Строймаш по
улице Володи Дубинина, тротуар по ул.Воиновинтернационалистов в Первомайском, также
проведён ямочный ремонт по всей территории
Первомайского и Шахтау).
Совместно с отделами образования, культуры
и молодёжи проводили мероприятия по празднованию Дня Победы, «Дворовые фестивали».
Был организован выезд «Поезда здоровья» в
посёлок Шахтау.
В 2025 году мероприятия продолжатся, к ним
добавятся показательные выступления авиамоделистов, «Астрономические площадки» и спортивные турниры, посвящённые Году защитника
Отечества и Году поддержки участников СВО и
членов их семей.
Во всех отдалённых микрорайонах построены и
функционируют многофункциональные спортивные площадки, которые, как правило, являются
центрами жизни посёлков.
Есть планы в рамках акции «Зелёная Башкирия» совместно с жителями сажать деревья.
Озвучена просьба в адрес главы администрации
о выделении для отдалённых микрорайонов
саженцев. Просьба поддержана.
В городе определены границы 57 уличных
комитетов, продолжают деятельность 42 ТОС.
Их председатели организуют работу с владельцами индивидуальных домов по приведению в
надлежащее состояние фасадов, ограждений,
номерных указателей, ведут контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой, пожарной
безопасностью, благоустройством, проводят
работу по подписке и в период избирательных
кампаний. Через председателей ТОС доводится
вся необходимая информация до жителей частного сектора.
КРЕЩЕНИЕ
Начальник отдела по взаимодействию с общественными институтами И.Р.Еналиев рассказал,
что 18 и 19 января в трёх храмах города, расположенных по улицам Строителей, Халтурина
и Калинина, традиционно пройдут праздничные
ночные и утренние богослужения с освящением
воды.
Для избежания столпотворения освящённую
воду в храмах можно будет набрать в течение
трёх дней – 18, 19 и 20 января.
В целях антитеррористической защищённости
граждан на время ночных богослужений будет
перекрыто движение транспорта вблизи проведения мероприятий. С 20 до 3 часов перекроют
ул.Калинина на участке от ул.Полевой до Степной, а также с 22 до 3 часов – по ул.Халтурина
на участке от ул.Худайбердина до Сакко и
Ванцетти.
В Стерлитамаке будет открыта одна купель на
реке Ашкадар на территории городского пляжа,
расположенного на улице Пушкина, 63. Её оборудуют специальным сооружением – чашей для
безопасного погружения. Пути подходов оснастят деревянными настилами и специальными
покрытиями.
Изо льда возводятся фигуры и религиозная
символика. Для участников мероприятия организуется обогреваемое помещение для переодевания, будет работать торговая площадка с
горячим чаем и выпечкой.
Для удобства будут установлены скамейки,
биотуалеты и контейнеры для мусора.
Купель и береговая территория будут ограждены
с организацией контрольно-пропускного пункта.
Безопасность обеспечат сотрудники полиции,
МЧС, спасатели, медики, сотрудники частных
охранных предприятий и отдела по взаимодействию с общественными институтами.
18 января в 12 часов дня состоится освящение
купели.
В 2024 году общее количество участников
Крещения Господня в Стерлитамаке составило
около 5000 человек. Организаторы готовы принять в этом году и больше желающих, соблюдая
все меры безопасности.