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23 Марта , 11:23

Актуальная информация, связанная с весенним половодьем

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 10 сообщений о подтоплениях в таких городах как: Уфа, Стерлитамак, Салават. На реках Республики Башкортостан наблюдается ледоход, закраины, вода на льду и остаточные забереги.

Актуальная информация, связанная с весенним половодьем
Актуальная информация, связанная с весенним половодьем

Спасатели МЧС России совместно с военными провели подрывы на реке Ай вблизи села Месягутово Дуванского района. Благодаря слаженной работе, ледяной затор удалось устранить, уровень воды начал снижаться.

На контроле находится 18 ситуаций в 11 муниципальных образованиях.

Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются:

✅ на реке Уфе в посёлке Яман-Порт Нуримановского района, динамика уровня воды за сутки +20 см, текущий уровень 153 см, выход реки на пойму 772 см;
✅ на реке Ай в селе Месягутово Дуванского района, динамика уровня воды за сутки +17 см, текущий уровень 309 см, выход реки на пойму 374 см;
✅ на реке Ай в селе Большеустьикинское Мечетлинского района, динамика уровня воды за сутки +11 см, текущий уровень 388 см.

*Наблюдается снижение уровня воды:*

📌на реке Белой в городе Уфе в районе Монумента Дружбы, текущий уровень 477, снижение уровня воды на 28 см, выход реки на пойму 600 см;

📌на реке Белой в городе Стерлитамак, текущий уровень 320 см, снижение уровня воды на 8 см, выход реки на пойму 420 см;

📌 на реке Инзер в деревне Азово Архангельского района, текущий уровень 279 см, снижение уровня воды на 5 см, выход реки на пойму 390 см;

📌на реке Инзер в деревне Абзаново Архангельского района, текущий уровень 190 см, снижение уровня воды на 5 см, выход реки на пойму 270 см.

Павловское, Юмагузинское, Нугушское водохранилища работают в режиме наполнение.

Мониторинг водных объектов продолжается.

За последние сутки эвакуированных нет.

Ситуацию держим на контроле.

По информации ГК ЧС РБ

Актуальная информация, связанная с весенним половодьем
Актуальная информация, связанная с весенним половодьем
Актуальная информация, связанная с весенним половодьем
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