Актуальная информация, связанная с весенним половодьем

Спасатели МЧС России совместно с военными провели подрывы на реке Ай вблизи села Месягутово Дуванского района. Благодаря слаженной работе, ледяной затор удалось устранить, уровень воды начал снижаться.
На контроле находится 18 ситуаций в 11 муниципальных образованиях.
Максимальные подъемы уровня воды за сутки отмечаются:
✅ на реке Уфе в посёлке Яман-Порт Нуримановского района, динамика уровня воды за сутки +20 см, текущий уровень 153 см, выход реки на пойму 772 см;
✅ на реке Ай в селе Месягутово Дуванского района, динамика уровня воды за сутки +17 см, текущий уровень 309 см, выход реки на пойму 374 см;
✅ на реке Ай в селе Большеустьикинское Мечетлинского района, динамика уровня воды за сутки +11 см, текущий уровень 388 см.
*Наблюдается снижение уровня воды:*
📌на реке Белой в городе Уфе в районе Монумента Дружбы, текущий уровень 477, снижение уровня воды на 28 см, выход реки на пойму 600 см;
📌на реке Белой в городе Стерлитамак, текущий уровень 320 см, снижение уровня воды на 8 см, выход реки на пойму 420 см;
📌 на реке Инзер в деревне Азово Архангельского района, текущий уровень 279 см, снижение уровня воды на 5 см, выход реки на пойму 390 см;
📌на реке Инзер в деревне Абзаново Архангельского района, текущий уровень 190 см, снижение уровня воды на 5 см, выход реки на пойму 270 см.
Павловское, Юмагузинское, Нугушское водохранилища работают в режиме наполнение.
Мониторинг водных объектов продолжается.
За последние сутки эвакуированных нет.
Ситуацию держим на контроле.
По информации ГК ЧС РБ