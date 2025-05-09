Отблеск Вечного огня

В детской библиотеке-филиале № 8 прошло

мероприятие «Уроки истории – уроки памяти».

Участники клуба золотого возраста «Хорошее

настроение» пели, танцевали, говорили о

Великой Отечественной войне. На огонёк

заглянули воспитанники детско-подросткового клуба «Комета» Центра внешкольной

работы «Надежда». Получился литературномузыкальный батл: школьники подпевали,

отвечали на вопросы об истории военных

лет, читали стихи. Ребята поставили сценкуминиатюру по солдатской сказке Константина

Паустовского «Похождения жука-носорога»,

а клубовцы – литературно-музыкальную миниатюру «Крутится-вертится шар голубой…».

Ольга Валентиновна Харитонова, представитель городского совета ветеранов, рассказала

историю памятника легендарному боевому

коню по имени Керчь (памятник установлен

в селе Ильчигулово Миякинского района) и

подарила ребятам значки с изображением

вороного жеребца, прошедшего вместе с

башкирскими бойцами всю войну.

Библиотека сегодня – это не только книги,

журналы и газеты. Это ещё и роскошь человеческого общения. Клуб для людей золотого

возраста «Хорошее настроение», который действует на базе библиотеки, возник благодаря

профсоюзной организации БСК, но его двери

открыты для всех.

– Мы не просто собираемся в библиотеке, –

уточняет руководитель клуба Татьяна Геннадьевна Курбатова. – Зимой ходим в походы,

летом – на пляж. «Хорошее настроение» похоже

на большую, дружную семью.

В разговор включаются члены клуба:

– А у нас порой создаются пары!

– Мы делимся друг с другом рассадой.

– Стихи пишем, вместе поём песни на

разных языках…