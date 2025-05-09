Отблеск Вечного огня

В детской библиотеке-филиале № 8 прошло
мероприятие «Уроки истории – уроки памяти».
Участники клуба золотого возраста «Хорошее
настроение» пели, танцевали, говорили о
Великой Отечественной войне. На огонёк
заглянули воспитанники детско-подросткового клуба «Комета» Центра внешкольной
работы «Надежда». Получился литературномузыкальный батл: школьники подпевали,
отвечали на вопросы об истории военных
лет, читали стихи. Ребята поставили сценкуминиатюру по солдатской сказке Константина
Паустовского «Похождения жука-носорога»,
а клубовцы – литературно-музыкальную миниатюру «Крутится-вертится шар голубой…».
Ольга Валентиновна Харитонова, представитель городского совета ветеранов, рассказала
историю памятника легендарному боевому
коню по имени Керчь (памятник установлен
в селе Ильчигулово Миякинского района) и
подарила ребятам значки с изображением
вороного жеребца, прошедшего вместе с
башкирскими бойцами всю войну.
Библиотека сегодня – это не только книги,
журналы и газеты. Это ещё и роскошь человеческого общения. Клуб для людей золотого
возраста «Хорошее настроение», который действует на базе библиотеки, возник благодаря
профсоюзной организации БСК, но его двери
открыты для всех.
– Мы не просто собираемся в библиотеке, –
уточняет руководитель клуба Татьяна Геннадьевна Курбатова. – Зимой ходим в походы,
летом – на пляж. «Хорошее настроение» похоже
на большую, дружную семью.
В разговор включаются члены клуба:
– А у нас порой создаются пары!
– Мы делимся друг с другом рассадой.
– Стихи пишем, вместе поём песни на
разных языках…