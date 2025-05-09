Потомки помнят

В детском саду № 81 полным ходом идёт подготовка к «Забегу Победы». Об этом мероприятии

рассказывает заведующая Алеся Васильевна Акаева:

– «Забег Победы» – это дань благодарной памяти родственникам наших воспитанников, которые воевали на фронтах

Великой Отечественной войны.

Мы планируем проводить забег ежегодно.

– Участвуют только воспитанники?

– Нет, дети побегут вместе с родителями и даже бабушками

и дедушками. Это семейный забег. И не на скорость и время.

Мы хотим выразить свою любовь и благодарность тем, кто

отстоял наш светлый, добрый мир.

После построения внесли флаги Российской Федерации и

Башкортостана. Серьёзные мальчики и девочки стояли смирно,

слушая государственные гимны.

Торжественную часть украсил танец «Обелиск» в исполнении педагогов детского сада. Стройные девушки в чёрных

платьях с ярко-красными шарфами слаженно двигались под

звуки известной песни.

Тяжело и грустно стало на сердце. Но с ребятишками долго

не погрустишь!

Дети запели хором «Солнечный круг».

Песню подхватили взрослые. Она звучала как заклинание…

Маршируя, на середину площадки вышел отряд задорных

ребят подготовительной группы. Командир – воин лет пяти –

Рашид Ахмадалиев звонко скомандовал:

– Стройся! На первый-второй рассчитайсь! В две шеренги

становись! Речёвку начинай! Шагом марш!

Папы, мамы, бабушки с дедушками, гости, пришедшие на

праздник, с любовью смотрели на бравых девчонок и мальчишек и желали им мирного будущего.

Потом началась разминка.

И вот дружные семьи побежали вокруг детского сада.

На финише каждый участник получил георгиевскую ленту.

На специально приготовленном баннере родители написали

имена родственников-фронтовиков.