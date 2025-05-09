Потомки помнят

В детском саду № 81 полным ходом идёт подготовка к «Забегу Победы». Об этом мероприятии
рассказывает заведующая Алеся Васильевна Акаева:
– «Забег Победы» – это дань благодарной памяти родственникам наших воспитанников, которые воевали на фронтах
Великой Отечественной войны.
Мы планируем проводить забег ежегодно.
– Участвуют только воспитанники?
– Нет, дети побегут вместе с родителями и даже бабушками
и дедушками. Это семейный забег. И не на скорость и время.
Мы хотим выразить свою любовь и благодарность тем, кто
отстоял наш светлый, добрый мир.
После построения внесли флаги Российской Федерации и
Башкортостана. Серьёзные мальчики и девочки стояли смирно,
слушая государственные гимны.
Торжественную часть украсил танец «Обелиск» в исполнении педагогов детского сада. Стройные девушки в чёрных
платьях с ярко-красными шарфами слаженно двигались под
звуки известной песни.
Тяжело и грустно стало на сердце. Но с ребятишками долго
не погрустишь!
Дети запели хором «Солнечный круг».
Песню подхватили взрослые. Она звучала как заклинание…
Маршируя, на середину площадки вышел отряд задорных
ребят подготовительной группы. Командир – воин лет пяти –
Рашид Ахмадалиев звонко скомандовал:
– Стройся! На первый-второй рассчитайсь! В две шеренги
становись! Речёвку начинай! Шагом марш!
Папы, мамы, бабушки с дедушками, гости, пришедшие на
праздник, с любовью смотрели на бравых девчонок и мальчишек и желали им мирного будущего.
Потом началась разминка.
И вот дружные семьи побежали вокруг детского сада.
На финише каждый участник получил георгиевскую ленту.
На специально приготовленном баннере родители написали
имена родственников-фронтовиков.