Воевал на 2-м Белорусском фронте и с японцами

Он воевал на 2-м Белорусском фронте,

был водителем во второй роте второго батальона 19-го автомобильного полка. В июле

1944 года был представлен к медали «За

боевые заслуги». В наградном листе командир полка писал о том, что с 30 июня по 12

июля 1944 года Ф.Н.Матюшин проехал 1800

км и доставил 9 тонн боеприпасов. Вывез с

передовой 27 раненых бойцов и офицеров.

Всего им пройдено 21000 км без аварий

и поломок, точно в срок. «Машину держит

всегда в боевой готовности. При налёте

вражеской авиации на переправе у села

Задыба под Ковелем красноармеец Матюшин мужественно вывел из-под бомбёжки

и пулемётного огня противника машину с

боеприпасами и помог другим застрявшим

в грязи»…

В 1945 году мой прадед работал в Забайкалье на сборке автомашин. Климатические

условия были сложные, но он ежедневно

выполнял план на 135-140 процентов. Машины выпускал без брака, а, как водитель,

четырежды преодолел Хинганский перевал –

точно в срок доставлял груз наступающим

частям Забайкальского фронта.

После победы над фашистами прадед не

вернулся домой, а воевал с японскими самураями. Был награждён орденом Красной

Звезды. Вернулся только в августе 1946 года.

Вся его трудовая биография связана с родной

деревней. Работал председателем колхоза,

потом его избрали председателем сельсовета. А после выхода на пенсию долгое

время возглавлял ветеранскую организацию

Ирныкшинского сельсовета.

Они с моей прабабушкой вырастили семерых детей. Фёдора Николаевича не стало

вскоре после смерти супруги, на 89-м году

жизни. Их продолжение – это 16 внуков, 29

правнуков, 18 праправнуков и один прапраправнук.

Татьяна ХУСНУТДИНОВА