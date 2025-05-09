Воевал на 2-м Белорусском фронте и с японцами

Он воевал на 2-м Белорусском фронте,
был водителем во второй роте второго батальона 19-го автомобильного полка. В июле
1944 года был представлен к медали «За
боевые заслуги». В наградном листе командир полка писал о том, что с 30 июня по 12
июля 1944 года Ф.Н.Матюшин проехал 1800
км и доставил 9 тонн боеприпасов. Вывез с
передовой 27 раненых бойцов и офицеров.
Всего им пройдено 21000 км без аварий
и поломок, точно в срок. «Машину держит
всегда в боевой готовности. При налёте
вражеской авиации на переправе у села
Задыба под Ковелем красноармеец Матюшин мужественно вывел из-под бомбёжки
и пулемётного огня противника машину с
боеприпасами и помог другим застрявшим
в грязи»…
В 1945 году мой прадед работал в Забайкалье на сборке автомашин. Климатические
условия были сложные, но он ежедневно
выполнял план на 135-140 процентов. Машины выпускал без брака, а, как водитель,
четырежды преодолел Хинганский перевал –
точно в срок доставлял груз наступающим
частям Забайкальского фронта.
После победы над фашистами прадед не
вернулся домой, а воевал с японскими самураями. Был награждён орденом Красной
Звезды. Вернулся только в августе 1946 года.
Вся его трудовая биография связана с родной
деревней. Работал председателем колхоза,
потом его избрали председателем сельсовета. А после выхода на пенсию долгое
время возглавлял ветеранскую организацию
Ирныкшинского сельсовета.
Они с моей прабабушкой вырастили семерых детей. Фёдора Николаевича не стало
вскоре после смерти супруги, на 89-м году
жизни. Их продолжение – это 16 внуков, 29
правнуков, 18 праправнуков и один прапраправнук.
Татьяна ХУСНУТДИНОВА