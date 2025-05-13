Связь времён храним в сердцах

А ещё был организован флешмоб:
дети вместе с родителями исполняли
любимую и знакомую всем поколениям песню «День Победы». У каждой
семьи есть своя история, они хранят
добрую и светлую память о ветеранах, о самых дорогих нам людях, без
которых не было бы мира и свободной
жизни. Был подготовлен праздничный
концерт.
Воспитанники представили танцевальные композиции под музыку
военных лет, читали стихи о Родине
и Великой Отечественной войне, дети
из группы № 3 исполнили трогательную сценку из спектакля «Война…
Дети…».
В память о великом подвиге наших
предков, которые ценой своей жизни
подарили мир на нашей российской
земле, был организован «Бессмертный полк» с участием воспитанников
и сотрудников детского сада.
Такие события учат детей ценить
мир, уважать историю, помнить, какой ценой завоёвана мирная жизнь