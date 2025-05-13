Связь времён храним в сердцах

А ещё был организован флешмоб:

дети вместе с родителями исполняли

любимую и знакомую всем поколениям песню «День Победы». У каждой

семьи есть своя история, они хранят

добрую и светлую память о ветеранах, о самых дорогих нам людях, без

которых не было бы мира и свободной

жизни. Был подготовлен праздничный

концерт.

Воспитанники представили танцевальные композиции под музыку

военных лет, читали стихи о Родине

и Великой Отечественной войне, дети

из группы № 3 исполнили трогательную сценку из спектакля «Война…

Дети…».

В память о великом подвиге наших

предков, которые ценой своей жизни

подарили мир на нашей российской

земле, был организован «Бессмертный полк» с участием воспитанников

и сотрудников детского сада.

Такие события учат детей ценить

мир, уважать историю, помнить, какой ценой завоёвана мирная жизнь