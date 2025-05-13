-12 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
9 мая-День Победы
13 Мая , 12:35

Связь времён храним в сердцах

В детском саду № 82 состоялись события, приуроченные к 80-летней годовщине окончания Великой Отечественной войны. Педагоги с родителями ивоспитанниками создали праздничную атмосферу. В фойе учреждения былиоформлены «Стена Памяти» и фотозона. В рамках традиционной Всероссийскойакции «Окна Победы» были выставлены тематические рисунки. Каждый элементимеет глубокий смысл: изображения георгиевских лент, голубей мира, звёзд,праздничного салюта и других символов, связанных с Победой.

А ещё был организован флешмоб:
дети вместе с родителями исполняли
любимую и знакомую всем поколениям песню «День Победы». У каждой
семьи есть своя история, они хранят
добрую и светлую память о ветеранах, о самых дорогих нам людях, без
которых не было бы мира и свободной
жизни. Был подготовлен праздничный
концерт.
Воспитанники представили танцевальные композиции под музыку
военных лет, читали стихи о Родине
и Великой Отечественной войне, дети
из группы № 3 исполнили трогательную сценку из спектакля «Война…
Дети…».
В память о великом подвиге наших
предков, которые ценой своей жизни
подарили мир на нашей российской
земле, был организован «Бессмертный полк» с участием воспитанников
и сотрудников детского сада.
Такие события учат детей ценить
мир, уважать историю, помнить, какой ценой завоёвана мирная жизнь

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru