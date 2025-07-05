ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ЗНАКОМСТВО

– Юлия, ты уроженка Стерлитамака?

– Я родилась в Луганске, жила в Краснодоне,

училась в школе в Республике Коми и приехала

на СВО из Югры. В вашем городе остановилась

проездом по приглашению друзей, с которыми

познакомилась во время доставки гуманитарного

груза на передовую.

– Ты находишься в зоне СВО с 2014 года.

Что побудило оставить семью, устроенную

жизни и стать волонтёром?

– У меня была мечта увидеть Донецк в составе

России. Я не могла остаться в стороне, зная,

что людям нужна помощь. В Краснодоне жива

память о подвигах молодогвардейцев, зверствах

фашистов во время Великой Отечественной войны. Двоюродную сестру моей бабушки схватили

по подозрению в распространении листовок. Ей

просто повезло, что удалось вовремя избавится

от улик, и у нацистов не было доказательств её

причастности. Олег Кошевой, Виктор Третьякевич, Ульяна Громова … Для нас это не просто

имена, это наша память и боль.

– Какую помощь ты оказываешь?

– В приоритете – помощь бойцам на передовой: готовлю горячее питание, доставляю

снаряжение и медикаменты, изготавливаю

маскировочные сети, одеяла и многое другое.

Я окончила курсы медсестёр и теперь могу помогать раненым в полевых условиях.

Держу связь с госпиталями: организую сбор

и доставку лекарств, перевязочных средств.

Бойцам кроме медицинской помощи очень важны

поддержка и простое человеческое общение.

Бывают ситуации, когда человек после ранения

остаётся инвалидом и узнаёт, что дома он не

нужен – это тот случай, когда врачевать надо

не только тело, но и душу.

– Почему ты взяла позывной «Россия»?

– С 16 лет я пишу стихи. Однажды пригласили

выступить перед бойцами. Ведущий забыл моё

имя и сказал: «Сейчас перед вами выступит

девушка, которая пишет стихи о России». Я

стою за кулисами, жду, когда же меня объявят,

и слышу, как из зрительного зала бойцы стали

выкрикивать: «Россия! Выходи, Россия!» Вот так

и появился позывной.

– Юлия, какими качествами, на твой

взгляд, должен обладать волонтёр?

– Главное – любовь к людям, без этого никак.

Сострадание и милосердие. А ещё безукоризненная честность. Знаю, что есть люди, которые

пытаются нажиться на доставке гуманитарных

грузов: перепродают медикаменты, продукты и

прочее. Про таких обычно говорят: «Кому война,

а кому мать родна».

ДЕНЬ ВТОРОЙ. «РУКИ, КОТОРЫЕ

КУЮТ ПОБЕДУ В ТЫЛУ»

На следующий день активисты волонтёрского

центра «Вместе к Победе России!» пригласили

Юлию Медведеву посетить площадку на территории ТСК «Центральный». Координатор Данис

Позывной – «Россия»

О волонтёрах в тылу и на передовой

Гатаулин рассказал, что основной упор делается

на изготовлении маскировочных сетей. При этом

учитывается то, в какой местности они будут

использоваться. Так подбирается расцветка.

Волонтёры показали все этапы изготовления.

Особенно заинтересовал Юлию самодельный

деревянный станок для разрезания спандбода на

ровные ленты нужной ширины. Потянув за край

полотнища, одним движением можно получить

сразу 5 лент – это ощутимо облегчает процесс.

Потом на лентах с помощью ножниц делают насечки, которые создают естественный эффект

колыхания листвы. Заключительный этап –

плетение самой сети. Для основы используются

готовые рыболовные сети с ячейками разного

размера: чем меньше ячейка, тем более плотной

и густой получится сеть. Это самый трудоёмкий

этап, где занято большинство волонтёров.

В свою очередь Юлия поделилась своим

изобретением – способом изготовления маскировочного шнурка, с помощью которого можно

быстро опутать нужный объект и сделать его

практически незаметным.

– Вяжем крючком из обычной шерстяной пряжи

длинный ряд воздушных петель (косичку), выкладываем сверху на небольшом расстоянии друг

от друга прямоугольные полоски ткани камуфляжной расцветки и прострачиваем на швейной

машинке. Готовый шнурок сматываем в клубок.

– В основном сюда приходят пенсионеры, –

рассказывает активист организации Анна Юрьевна Иванова. – Мы – люди советской закалки,

бывшие пионеры и комсомольцы, привыкли

работать в коллективе и приносить пользу обществу. Среди нас есть те, у кого на СВО служат

родные, и те, у кого родственники погибли при

исполнении воинского долга. Здесь мы как одна

большая семья. За общим делом забываем о

возрасте и недугах

Трогательным получилось знакомство Юлии с

Закирой Гадельгареевной Бикметовой, которой

88 лет. Разговаривая с гостьей, женщина не прекращала ловко вплетать ленты в ячейки будущей

маскировочной сети.

«Парни, вы хотели увидеть руки, которые

куют победу в тылу? Вот они!» – такими словами сопроводила Юлия съёмку видеосюжета для

своих соцсетей.

Также волонтёрский центр занимается помощью госпиталям. Рима Мустафьевна Муллакаева продемонстрировала рубашки и бельё на

липучках для лежачих больных, вязаные чехлы

для культей.

– Здесь нет профессиональных швей, – говорит она. – Мы самоучки, лекала и выкройки придумываем сами исходя из потребностей бойцов.

Например, из госпиталя в Санкт­Петербурге

пришёл запрос на нижнее бельё для пациентов

с ампутацией рук. Мы долго думали, пробовали

разные варианты и в итоге получилось! Потом

ещё и выкройку просили прислать.

Особая гордость волонтёров – флаги Республики Башкортостан, города Стерлитамака,

батальонов им. М.Шаймуратова и А.Достовалова,

заполненные автографами бойцов, приезжающих из зоны СВО. Среди них нашлись несколько

человек, с которыми Юлия познакомилась в

госпитале. Она предложила прислать флаги

ДНР и ЛНР, что было принято с благодарностью.

Общение продолжилось за чаепитием, где

гостью угостили национальным блюдом чак­чак.

Разговор зашёл о тактических покрывалах с защитой от тепловизора.

– Да, мы смотрели технологию изготовления, –

говорит Данис Гатаулин. – Там используется

материал, который применяется в скафандрах

космонавтов. У него высокая себестоимость,

мы просто финансово не потянем. Наш волонтёрский центр на 95 процентов существует

на пожертвования простых людей, в основном

пенсионеров. Недавно площадка простаивала –

не было средств для закупки материала.