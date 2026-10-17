— Есть на улице Курчатова удивительный уголок: местные жители старшего поколения устроили для кошек и котов, оставшихся на улице, небольшое пространство, где наши меньшие друзья могут укрыться от дождя и непогоды. Понятно, что в сильную непогоду это слабое укрытие, но уже дали отопление, и бездомные коты и кошки ищут приют около батареи. Но и здесь они могут найти еду и воду. Безмерно благодарна всем добрым людям, которые понимают положение бездомных животных и всячески о них заботятся. Особенно трепетно относятся животные к тем людям, которые их кормят и ухаживают за ними: бегут со всех ног к ним, трутся о ноги, всячески оказывая знаки внимания. Помните, как в «Маленьком принце»: мы в ответе за тех, кого приручили! Так больно иногда становится, когда видишь, как они хромают, глазки гноятся, им не хватает еды... Ведь оказались они на улице не просто так — стали не нужны, и их просто выкинули из своей жизни... А они ведь живые и без нас просто не выживут!

Правильно написала одна девочка: не можешь заботиться о братьях наших меньших — не заводи их. Животное — это не игрушка, это живое существо!

Благодарим людей за их неравнодушие, за добрые сердца, за то, что не перестали быть людьми! В соседнем доме одна кошка принесла четверых котят прямо к людям, зная, что здесь ей помогут.

Самыми неравнодушными оказались Елена и Пётр, живущие в этом подъезде. Елена постоянно убирала за котятами, а кошка Муся (так назвал её Пётр) привыкла все свои дела делать на улице. Причём Муся — очень воспитанная и чистоплотная кошка (удивляюсь, как её могли выкинуть на улицу).

Будем надеяться, что для этой кошачьей семьи всё будет хорошо: двоих котят забрал ветеринар, Мусю и котёнка — Пётр, ещё одного — сердобольные соседи этого же подъезда. А судьба остальных кошек и котов, которые хотят есть каждый день и которые ждут добрых хозяев? Откликнитесь! Пусть лучше пушистые комочки радуют вас дома!»



Фото Е. Елисеевой