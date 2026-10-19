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19 Октября , 04:00

Министерство обороны России и АНО «Диалог Регионы» запускают работу с обращениям

АНО «Диалог Регионы», куратор cети Центров управления регионами (ЦУР), открывает новый контур работы с обратной связью по военно-социальному профилю. Соответствующее постановление Правительства подписал Михаил Мишустин.

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Основными партнерами «Диалога» в этой деятельности являются ФКУ «Военно-социальный центр» (ВСЦ) Минобороны России и Государственный фонд «Защитники Отечества» (ФЗО).

«Запросы участников СВО и их семей требуют особого внимания. Они должны оперативно выявляться из всего массива обращений в интернете и обрабатываться профильными ведомствами. Своей методологией и апробированными цифровыми решениями мы усилим «Военно-социальный центр» и госфонд «Защитники Отечества», которые являются основными драйверами этой деятельности. Вывести эту работу в практическую плоскость удалось благодаря поддержке министра обороны Андрея Белоусова. Работа с обратной связью от участников СВО является для нас абсолютным приоритетом, исходя из задачи Президента», — прокомментировал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.
В основе взаимодействия — опыт и методология ЦУР, которые зарекомендовали себя в региональной повестке.

С 2020 года ЦУРы фиксируют запросы граждан в интернете, маршрутизируют их в профильные ведомства. Большие данные и аналитика на основе обратной связи позволяют губернаторам принимать управленческие решения.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что взаимодействие фонда с Центрами управления регионами позволяет оперативно получать обратную связь от ветеранов СВО и их семей и учитывать поступившие запросы в совершенствовании системы поддержки.

Такой же формат работы «Диалог» выстроит для Минобороны РФ на базе ЦУР. Для этого центры будут усилены дополнительными профильными специалистами.
Совместная работа позволит повысить оперативность и эффективность реакции министерства на запросы, а для военнослужащих, ветеранов СВО и их родных упрощается коммуникация с органами власти, они получают комплексные ответы и решения. При этом обращения будут обрабатываться с учетом требований Минобороны к защите информации.

О востребованности интернет-коммуникаций с военнослужащими и их близкими говорит статистика. В 2025 году зафиксировано 100 тыс. сообщений от этой категории граждан. Только за 9 месяцев 2026 года было обработано 101 135 сообщений. По прогнозам, в ближайшем будущем вопросы по военно-социальному профилю станут одной из самых актуальных тематик сообщений.

В ЦУР Башкортостана с первого января 2026 года зарегистрировали более 4,7 тыс. сообщений по теме СВО. Из них более 4 тыс. отработали. Эту работу сотрудники ЦУР ведут вместе с Правительством региона, советниками главы республики по линии СВО, администрациями муниципалитетов, Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана, Ассоциацией ветеранов СВО, военкоматами, филиалом Госфонда «Защитники Отечества» в республике.

Глава Башкортостана поручил всем главам муниципалитетов, руководителям республиканских органов власти подходить к вопросам поддержки участников спецоперации максимально ответственно.

«Сегодня нет более важной задачи, чем всё, что связано с СВО, с помощью военнослужащим и их семьям», — сказал Радий Хабиров.

Текст Альфия Батырова.

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