Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём физкультурника

Физическая культура и спорт – это неотъемлемая часть нашей жизни. Именно поэтому этот праздник отмечают не только профессиональные спортсмены, но и любители здорового образа жизни. Спорт объединяет людей разных возрастов и профессий, закаляет характер, делает человека сильным и волевым, дисциплинирует, при этом несёт красоту и здоровье.

Сегодня интерес стерлитамаковцев к спортивным событиям нашего города только растёт. Ежегодно увеличивается число участников на массовых спортивных мероприятиях Стерлитамака. Радует, что горожане приходят семьями и показывают хороший пример подрастающему поколению.

В этот день мы благодарим тех, для кого физкультура и спорт стали профессией. Благодаря вам мы гордимся профессиональными победами наших земляков, прославляющих родной город на региональном, всероссийском и международном уровнях.

Искренне желаю всем любителям спорта крепкого здоровья, активного долголетия, высоких спортивных результатов и личных побед. С праздником!

Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г. Стерлитамак.