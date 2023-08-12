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12 Августа , 08:00

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём физкультурника

Уважаемые спортсмены, тренеры, участники физкультурного движения, ветераны и любители спорта! От всей души поздравляю вас с Днём физкультурника!

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём физкультурника
Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов поздравляет с Днём физкультурника

Физическая культура и спорт – это неотъемлемая часть нашей жизни. Именно поэтому этот праздник отмечают не только профессиональные спортсмены, но и любители здорового  образа жизни. Спорт объединяет людей разных возрастов и профессий, закаляет характер, делает человека сильным и волевым, дисциплинирует, при этом несёт красоту и здоровье.

Сегодня интерес стерлитамаковцев к спортивным событиям нашего города только растёт. Ежегодно увеличивается число участников на массовых спортивных мероприятиях Стерлитамака. Радует, что горожане приходят семьями и показывают хороший пример подрастающему поколению.

В этот день мы благодарим тех, для кого физкультура и спорт стали профессией. Благодаря вам мы гордимся профессиональными победами наших земляков, прославляющих родной город на региональном, всероссийском и международном уровнях.

Искренне желаю всем любителям спорта  крепкого здоровья, активного долголетия, высоких спортивных результатов  и личных побед. С праздником!

Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г. Стерлитамак.

 

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"Стерлитамакский рабочий"

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