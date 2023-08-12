Идёт набор добровольцев во 2-й батальон им. Салавата Юлаева

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В течение полутора месяцев военнослужащие будут проходить боевое слаживание в отряде специального назначения. Затем им предстоит служба в населённых пунктах освобождённых территорий.
Денежное пособие, которое полагается военнослужащим:
- региональные выплаты – 200 тыс. рублей каждые полгода;
- зарплата в период боевого слаживания – 90 тыс. рублей;
- ежемесячно в зоне СВО – более 250 тыс. рублей.
Записаться в формирующийся батальон можно в Стерлитамаке на базе ОО «Союз участников вооружённого конфликта в Чеченской Республике Набат» по адресу: ул. Шафиева, 15.
По всем вопросам обращаться по телефону:
89174033734, Рамиль Рахимкулов
Почта: [email protected]