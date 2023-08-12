Идёт набор добровольцев во 2-й батальон им. Салавата Юлаева

В течение полутора месяцев военнослужащие будут проходить боевое слаживание в отряде специального назначения. Затем им предстоит служба в населённых пунктах освобождённых территорий.



Денежное пособие, которое полагается военнослужащим:

- региональные выплаты – 200 тыс. рублей каждые полгода;

- зарплата в период боевого слаживания – 90 тыс. рублей;

- ежемесячно в зоне СВО – более 250 тыс. рублей.



Записаться в формирующийся батальон можно в Стерлитамаке на базе ОО «Союз участников вооружённого конфликта в Чеченской Республике Набат» по адресу: ул. Шафиева, 15.



По всем вопросам обращаться по телефону:

89174033734, Рамиль Рахимкулов

Почта: [email protected]