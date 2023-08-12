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12 Августа , 11:16

Идёт набор добровольцев во 2-й батальон им. Салавата Юлаева

В Башкортостане формируется второй батальон им. Салавата Юлаева по линии Росгвардии. Заключить контракт не менее чем на год могут желающие мужчины в возрасте от 20 до 50 лет (в отдельных случаях до 55 лет).

Идёт набор добровольцев во 2-й батальон им. Салавата Юлаева
Идёт набор добровольцев во 2-й батальон им. Салавата Юлаева

В течение полутора месяцев военнослужащие будут проходить боевое слаживание в отряде специального назначения. Затем им предстоит служба в населённых пунктах освобождённых территорий.

Денежное пособие, которое полагается военнослужащим:
- региональные выплаты – 200 тыс. рублей каждые полгода;
- зарплата в период боевого слаживания – 90 тыс. рублей;
- ежемесячно в зоне СВО – более 250 тыс. рублей.

Записаться в формирующийся батальон можно в Стерлитамаке на базе ОО «Союз участников вооружённого конфликта в Чеченской Республике Набат» по адресу: ул. Шафиева, 15.

По всем вопросам обращаться по телефону:
89174033734, Рамиль Рахимкулов
Почта: [email protected]

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