О рыбалке на Стерле в жаркое лето

На ельца

Возможно, так оно и есть. Но в этом году лето на Стерле выдалось аномальным. Почти весь июнь рыбаки ходили вдоль реки в тщетной надежде на хороший улов. Увы, приходилось довольствоваться парой-тройкой уклеек и пескарей. В общем, не клевало.

Я из тех рыболовов, что вместо дальних поездок на разные водохранилища предпочитают после работы часик-другой прогуляться от дома до Стерли. С некоторых пор облюбовал, на первый взгляд, совсем непривлекательное место под пешеходным мостом, что по улице Сакко и Ванцетти. В прошлом году здесь активно клевал карась. Насколько активно? Сорок шесть штук за сезон, каждая рыба грамм на двести и более, не считая мелочи. Плюс голавчики, плотва, уклейка, пескари…



А ещё тут на стремнине водится сорная рыбка, с названием которой я долго не мог определиться. Что-то среднее между мелкой плотвой, ельцом и густёркой, но мелкая, меньше уклейки. Иной пескарь даст ей фору. Что-то раньше она не попадалась. Показывал бывалым рыбакам –

только затылки чесались. Один из них – чемпион России по рыболовному спорту неуверенно предположил, что это какая-то разновидность плотвы. Мол, упоминается в книге Сабанеева. Неудивительно, что «опознание» проходило с таким трудом: солидные рыболовы просто не обращают на неё внимания, называют «чебаком», уклейкой или «верховкой».



Покопавшись в интернете, нашёл, что она именуется «быстрянкой». Это самый маленький представитель семейства карповых. Длина его может достигать максимум 14 см (не больше пескаря), масса – 20 г. Окрас спины тёмно-серый, брюхо светлое. Плавники самцов во время икрометания становятся ярко-красными. Обитает на поверхности горных рек Кавказа и всей Европы (до Урала). Вот несколько комментариев, позаимствованных в соцсетях: «В большинстве регионов России, быстрянка занесена в Красную книгу и при её ловле можно схлопотать такой штраф, что мало не покажется». «Её так много, что можно просто сачком или банкой наловить. Из неё получается что-то типа шпрот, если потушить рыбок в масле. Вкусно». «У нас быстрянку поймать проще, чем пескаря... но она в Красной книге...» «Ещё её называют плотва-быстрянка. Лучше всего берёт на стремнине». «Рыбка «ни о чём». «Помеха на рыбалке». «В Омске эта рыбка (семейства плотвы) именуется «чебак». Нормальный трофей для начинающих рыбаков...»



Уже который год всё лето напролёт каждый день после работы я отправляюсь «во вторую смену» под один из мостов Стерли. Ельцы здесь водились всегда, но в этом году какое-то «перенаселение». И что удивительно, вопреки всем законам природы активно ловятся в жару. Примерно с четырёх до шести часов вечера. Потом клёв начинает спадать. И к семи практически сходит на нет. Рыба уходит на глубину.

Елец – неплохой трофей для непривередливого рыбака. Длина тела обычно 15-20 сантиметров. Если верить интернету, вылавливали экземпляры до 40 сантиметров, весом в килограмм. Клюёт на червя, личинку ручейника, различных насекомых. Можно и на растительную наживку: тесто, перловку, хлеб… Но лучше всего на опарыша.

Как и пескарь, обитает в чистой воде. Стоит на отмелях, за перекатами, на границе открытой воды и зарослей прибрежных водорослей, на косах, у ям, ниже естественных и искусственных препятствий, возле мест впадения в реку мелких ручьёв, обогащённых кислородом. Дно водоёма должно быть каменистыми или песчаным. В этом смысле местечко под мостом, которое я облюбовал, – идеальное для ловли ельца. Не любит шума. Поэтому, когда горластые пацаны начинают махать своими удочками с полуразрушенной дамбы – считай, конец рыбалке.