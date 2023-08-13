Реконструктор из Уфы привез на фестиваль «Башҡорт аты» воссозданную одежду предков

Хобби, начавшееся семь лет назад со случайного интереса, превратилось в важное дело его жизни. Сегодня в доме мужчины настоящий мини-музей, посвященный истории башкирской народной одежды.

На фестивале «Башҡорт аты» он представил работы, над которыми кропотливо трудился не один месяц.

— Мне важно детально воссоздать одежду предков, — рассказывает Артур. — Ничего не придумывать, а делать все так, как это было в прошлом. В процессе пошива занимаюсь поиском исторических данных, исходников в книгах и музейных собраниях, изучаю атрибуты одежды и обуви. Я шью сам, и мне помогает супруга.

По словам реконструктора, для точного воссоздания традиционной национальной одежды он изучает выкройки по старым фотографиям и даже особенности швов в разных деталях костюма.