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13 Августа , 16:30

Реконструктор из Уфы привез на фестиваль «Башҡорт аты» воссозданную одежду предков

Международный фестиваль «Башҡорт аты», который проходил возле озера Графское Баймакского района, стал местом притяжения для сотен мастеров и ремесленников. Один из участников выставки «Город мастеров» — реконструктор народной одежды Артур Батыршин из Уфы

Реконструктор из Уфы привез на фестиваль «Башҡорт аты» воссозданную одежду предков
Реконструктор из Уфы привез на фестиваль «Башҡорт аты» воссозданную одежду предков

 Хобби, начавшееся семь лет назад со случайного интереса, превратилось в важное дело его жизни. Сегодня в доме мужчины настоящий мини-музей, посвященный истории башкирской народной одежды.
На фестивале «Башҡорт аты» он представил работы, над которыми кропотливо трудился не один месяц.
— Мне важно детально воссоздать одежду предков, — рассказывает Артур. — Ничего не придумывать, а делать все так, как это было в прошлом. В процессе пошива занимаюсь поиском исторических данных, исходников в книгах и музейных собраниях, изучаю атрибуты одежды и обуви. Я шью сам, и мне помогает супруга.
По словам реконструктора, для точного воссоздания традиционной национальной одежды он изучает выкройки по старым фотографиям и даже особенности швов в разных деталях костюма.

Автор:Земфира Ахтямова
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