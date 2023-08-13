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13 Августа , 14:00

Студенту из Ганы понравился башкирский кумыс

Юнус Харуна – студент из Ганы, который учится в Уфимском университете науки и технологии. Живя в Башкортостане, Юнус увлекся мас-рестлингом (таяк тартыу), это один из видов бэйге – башкирского многоборья. В качестве борца Харуна принял участие на фестивале «Башҡорт аты».

Студенту из Ганы понравился башкирский кумыс
Студенту из Ганы понравился башкирский кумыс

– Это очень интересный вид спорта, мне очень нравится, – рассказал Юнус. – И я решил попробовать свои силы здесь, на фестивале. Впервые сюда приехал, тут грандиозно – много интерактива, положительные эмоции, хорошее настроение.
– А ты когда-нибудь катался на лошади?
– Никогда.
– Но ты же знаешь, что фестиваль «Башҡорт аты» посвящен лошадям. Планируешь прокатиться?
– Конечно. Сразу после соревнований.
– А как тебе в целом Башкортостане? Нравится местная еда, например?
– У вас прекрасно. Люблю борщ.
– Лошадиное молоко пробовал? Кумыс называется.
– Да, угощали на сабантуе. Мне понравилось.
Напомним, международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башкорт аты» проходил с 11 по 12 августа на озере Графское в Баймакском районе.

Фото: Евгений Соколов

Автор:Евгений Соколов
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