Студенту из Ганы понравился башкирский кумыс

– Это очень интересный вид спорта, мне очень нравится, – рассказал Юнус. – И я решил попробовать свои силы здесь, на фестивале. Впервые сюда приехал, тут грандиозно – много интерактива, положительные эмоции, хорошее настроение.
– А ты когда-нибудь катался на лошади?
– Никогда.
– Но ты же знаешь, что фестиваль «Башҡорт аты» посвящен лошадям. Планируешь прокатиться?
– Конечно. Сразу после соревнований.
– А как тебе в целом Башкортостане? Нравится местная еда, например?
– У вас прекрасно. Люблю борщ.
– Лошадиное молоко пробовал? Кумыс называется.
– Да, угощали на сабантуе. Мне понравилось.
Напомним, международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башкорт аты» проходил с 11 по 12 августа на озере Графское в Баймакском районе.
Фото: Евгений Соколов