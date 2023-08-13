Студенту из Ганы понравился башкирский кумыс

– Это очень интересный вид спорта, мне очень нравится, – рассказал Юнус. – И я решил попробовать свои силы здесь, на фестивале. Впервые сюда приехал, тут грандиозно – много интерактива, положительные эмоции, хорошее настроение.

– А ты когда-нибудь катался на лошади?

– Никогда.

– Но ты же знаешь, что фестиваль «Башҡорт аты» посвящен лошадям. Планируешь прокатиться?

– Конечно. Сразу после соревнований.

– А как тебе в целом Башкортостане? Нравится местная еда, например?

– У вас прекрасно. Люблю борщ.

– Лошадиное молоко пробовал? Кумыс называется.

– Да, угощали на сабантуе. Мне понравилось.

Напомним, международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башкорт аты» проходил с 11 по 12 августа на озере Графское в Баймакском районе.



Фото: Евгений Соколов