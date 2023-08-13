Второй международный фестиваль «Башҡорт аты» завершился вечерним праздничным концертом

Финальным аккордом яркого и масштабного мероприятия стал вечерний праздничный концерт с участием звезд башкирской эстрады и гостей республики. Весь вечер свои зажигательные и душевные композиции дарили певец из Узбекистана Хожиб Голиев, заслуженный артист Республики Башкортостан Марсель Кутуев, оперная певица Республики Башкортостан Алия Искужина, лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов Идель Аралбаев, артисты Нефтекамской и Учалинской филармоний и многие другие.



- Отличный вечер и замечательные артисты, кого-то вижу впервые, как, например, Хожиба Голиева, - рассказала Руфина. - Мы приехали сюда вместе с семьей, с утра ходили по многочисленным выставкам и наблюдали конно-спортивные соревнования, а такое ощущение, что даже не успели посмотреть и половины: настолько насыщенной оказалась программа! Спасибо организаторам и всем, кто приложил руку к этому мероприятию! С нетерпением будем ждать следующего фестиваля!



Фото Дмитрия Фадеева