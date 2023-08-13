+15 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
13 Августа , 10:30

Второй международный фестиваль «Башҡорт аты» завершился вечерним праздничным концертом

12 августа в Баймакском районе Башкирии завершился второй, заключительный, день международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башҡорт аты»

Второй международный фестиваль «Башҡорт аты» завершился вечерним праздничным концертом
Второй международный фестиваль «Башҡорт аты» завершился вечерним праздничным концертом

Финальным аккордом яркого и масштабного мероприятия стал вечерний праздничный концерт с участием звезд башкирской эстрады и гостей республики. Весь вечер свои зажигательные и душевные композиции дарили певец из Узбекистана Хожиб Голиев, заслуженный артист Республики Башкортостан Марсель Кутуев, оперная певица Республики Башкортостан Алия Искужина, лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов Идель Аралбаев, артисты Нефтекамской и Учалинской филармоний и многие другие.

- Отличный вечер и замечательные артисты, кого-то вижу впервые, как, например, Хожиба Голиева, - рассказала Руфина. - Мы приехали сюда вместе с семьей, с утра ходили по многочисленным выставкам и наблюдали конно-спортивные соревнования, а такое ощущение, что даже не успели посмотреть и половины: настолько насыщенной оказалась программа! Спасибо организаторам и всем, кто приложил руку к этому мероприятию! С нетерпением будем ждать следующего фестиваля!

Фото Дмитрия Фадеева

Автор:Дмитрий Фадеев
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика