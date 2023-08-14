Солнечная угроза: как не остаться без жилья в период заготовок

Стеклянные банки и пластмассовые бутылки чаще всего используются для хранения жидкостей, но не все знают, что их неправильное использование может привести к пожару.

Одна из основных причин, по которой нельзя оставлять стеклянные и пластмассовые ёмкости с водой на солнце, – их способность фокусировать солнечные лучи. Если стекло имеет выпуклую форму или находится под определённым углом, оно может действовать как линза, усиливая солнечное тепло в определённой точке.

Когда стеклянная (пластмассовая) тара с водой оставлена на солнце рядом с деревянными строениями, на пластиковом подоконнике, сухой траве и даже в салоне автомобиля, возникает риск возгорания.

При сильном ветре и высоких летних температурах риск усиливается, так как при возгорании могут пострадать сразу несколько строений.

Удивительно, но даже обычный пакетик с водой, зеркало, оставленное на подоконнике, могут сработать как линза и привести к появлению огня.

Часто эффект лупы от осколка стекла или пластиковой бутылки также становится причиной природных пожаров.

Чтобы избежать риска возгорания, начальник пожарной части г.Стерлитамака Госкомитета РБ по ЧС Альфред Алифович Гатауллин рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности.

Не оставляйте стеклянные и пластмассовые ёмкости с водой, зеркала, пакеты с жидкостью на солнце.

В обязательном порядке уберите все вышеуказанные предметы с подоконников, балконов, деревянных поверхностей и автомобилей.

Храните их в прохладных и затенённых местах или внутри помещений.

Если вам пришлось оставить ёмкость с водой на открытом воздухе либо на подоконнике, убедитесь, что она не фокусирует солнечные лучи на легковоспламеняющиеся поверхности.

Пользуйтесь другими вариантами хранения воды или жидкостей под солнечными лучами.

Будьте внимательны и не оставляйте после себя пластиковые бутылки на природе.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Пусть лето оставит вам только радостные воспоминания.

Альфред Гатауллин, начальник пожарной части г.Стерлитамака Госкомитета РБ по ЧС