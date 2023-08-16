+17 °С
Облачно
Подписаться на Я.Новости
VK
Telegram
OK
Все новости
Актуально
16 Августа , 18:12
"Купец 2.0" ждёт вас!
Глава администрации Рустем Газизов приглашает горожан и гостей города на фестиваль гостеприимства.
"Купец 2.0" ждёт вас!
Подробности - в ролике.
Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
15 Августа , 11:52
63-летний житель Стерлитамакского района ушёл на СВО по контракту
Новости
5 Августа , 06:23
Друзья, подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Новости
14 Августа , 16:54
В Башкирии отдыхающие заметили на пляже ядовитую гадюку
Актуально
5 Августа , 14:30
Цветовод-озеленитель из Стерлитамака рассказывает, как из города сделать сад
"Стерлитамакский рабочий"
Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
[email protected]
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73