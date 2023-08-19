В детском санатории «Радуга» Стерлитамака отдыхают дети участников СВО

Знойный августовский день. В тени деревьев и на спортплощадках детского санатория «Радуга» играют ребята –

дети участников СВО, приехавшие сюда из районов и городов Башкортостана. Здесь они не только отдыхают, но и поправляют здоровье.

Мы беседуем с главным врачом санатория Г.Х.Фатхутдиновой:

– Сколько дней длится заезд?

– Лагерная смена началась 8 августа, а закончится 21. За это время в санатории отдохнут 56 человек.

– Гульнара Хамзовна, расскажите, пожалуйста, что входит в оздоровительную программу.

– Это целый ряд лечебно-профилактических процедур: массажи, лечебная физкультура, посещение соляной шахты (галокамеры). А также водные процедуры – циркулярный душ, бассейн с гидромассажем и многое другое.

Дети пьют кислородные коктейли, фиточай. Завтраки, обеды и ужины у нас вкусные и питательные, ребята на аппетит не жалуются.

– Но, как говорится, не хлебом единым сыт человек. Чем дети занимаются в свободное время?

– К нам в гости приходили ребята из ВПО «Отечество». Рассказывали о своих занятиях, тренировках, участии в городских мероприятиях. Они привезли с собой военное обмундирование, муляжи автоматов, показывали, как правильно их разобрать и собрать.

Понравились нашим отдыхающим экскурсии по городу. Особенное впечатление произвела набережная реки Стерли. Побывали дети и на Ашкадаре.

Но пенная вечеринка привела всех в полное восхищение. Говорят, что долго это не забудут.

Впрочем, о впечатлениях спросите у самих ребят.

Артём (село Исянгулово):

– У нас очень красивая природа, но и здесь мне понравилось. Стерлитамак хороший город не только по красоте, здесь живут добрые и отзывчивые люди.

– Артём, у тебя папа на СВО давно?

– Да. Мы все за него волнуемся и ждём. Надеемся, что он вернётся домой живой и здоровый.

Братья Егор и Никита (Стерлитамак):

– Наш отец погиб 18 ноября под Артёмовском. Фронтовые друзья приезжали проводить его в последний путь. Поддержали нас и – обратно на СВО.

– Мальчики, как вы считаете, СВО отличается от Отечественной войны?

– Конечно, по масштабу, вооружению, тактике боя и многому другому. Объединяет одно – борьба с нацистами.

– Вы уже думали о будущей профессии?

– Пока нет.

– Где вы учитесь?

– Мы – росгвардейцы полилингвальной школы № 23.

Аделя (Стерлитамак):

– Мой папа на СВО с 3 октября 2022 года. Обещал приехать на побывку в ноябре. Мы – мама, я, младшая сестрёнка и старший брат – ждём его, готовим подарки.

Арина (село Исянгулово):

– Мой папа на СВО. Мне тяжело об этом говорить. Лучше скажу о вашем городе. Мне очень понравились набережные рек Стерли и Ашкадара, фонтаны. И люди добрые. В санатории к нам относятся с большим вниманием, добротой и тактом. Спасибо всем.

Аскар (Уфа):

– Сюда меня привёз мой папа. Он ефрейтор. Мы сказали друг другу: «До свидания», и он вернулся на СВО.

– Аскар, у тебя есть братья, сёстры?

– Только сестрёнка. Ей 9 лет.

– В санатории тебе нравится?

– Люди здесь замечательные. Больше всего мне импонируют тактичность и доброта. Что касается вашего города? Моя родная Уфа – город великолепный. Проспекты, площади, дворцы, парки…

Зато Стерлитамак такой уютный, зелёный, душевный.

Фото Динары Исхаковой.