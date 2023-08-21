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21 Августа , 14:17

Как стать студентом года?

Российский Союз Молодежи запускает региональный этап Российской национальной премии «Студент года - 2023»

Как стать студентом года?
Как стать студентом года?

Участвуйте в конкурсе, если вам от 16 до 25 лет и вы студент очной формы обучения.
Проявите себя в одной из 6 коллективных, 7 индивидуальных номинаций, а также в 3 специальных треках.

Анкета участника регионального этапа Российской национальной премии «Студент года - 2023»: https://clck.ru/35EEpL

Для иностранных студентов – анкета на английском языке

Questionnaire of the participant of the regional stage of the Russian national award "Student of the Year 2023": https://clck.ru/35EEqs

Заполните заявку до 31 августа включительно.

И докажите всем, что вы - лучший!

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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"Стерлитамакский рабочий"

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