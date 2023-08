Как стать студентом года?

Участвуйте в конкурсе, если вам от 16 до 25 лет и вы студент очной формы обучения.

Проявите себя в одной из 6 коллективных, 7 индивидуальных номинаций, а также в 3 специальных треках.



Анкета участника регионального этапа Российской национальной премии «Студент года - 2023»: https://clck.ru/35EEpL



Для иностранных студентов – анкета на английском языке



Questionnaire of the participant of the regional stage of the Russian national award "Student of the Year 2023": https://clck.ru/35EEqs



Заполните заявку до 31 августа включительно.



И докажите всем, что вы - лучший!



#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан