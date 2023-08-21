Может ли мать-одиночка взять ипотеку?

Требования банка к заемщикам:
- возраст от 21 года на момент оформления ипотеки и до 75 лет на момент погашения кредита;
- российское гражданство;
- наличие постоянной или временной регистрации на территории России;
- минимальный стаж работы на последнем рабочем месте — от трех месяцев.
Также существуют условия, которые влияют на результат рассмотрения заявки:
- доход заемщика, которого хватит на выплату кредита
- официальное трудоустройство
- хорошая кредитная история
- первоначальный взнос не менее 15%
Специальных ипотечных льгот для матерей-одиночек нет. Для погашения ипотеки мать-одиночка может воспользоваться материнским капиталом. А многодетные матери могут получить субсидию на погашение ипотеки в размере 450 000 рублей, если с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года у нее родился третий ребенок или последующие дети.
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