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21 Августа , 14:19

Может ли мать-одиночка взять ипотеку?

Мать-одиночка может взять ипотеку на тех же условиях, что и другие заемщики. Чтобы банк одобрил кредит, нужно подтвердить соответствие требованиям ипотечной программы

Может ли мать-одиночка взять ипотеку?
Может ли мать-одиночка взять ипотеку?

Требования банка к заемщикам:

- возраст от 21 года на момент оформления ипотеки и до 75 лет на момент погашения кредита;
- российское гражданство;
- наличие постоянной или временной регистрации на территории России;
- минимальный стаж работы на последнем рабочем месте — от трех месяцев.

Также существуют условия, которые влияют на результат рассмотрения заявки:

- доход заемщика, которого хватит на выплату кредита

- официальное трудоустройство

- хорошая кредитная история

- первоначальный взнос не менее 15%

Специальных ипотечных льгот для матерей-одиночек нет. Для погашения ипотеки мать-одиночка может воспользоваться материнским капиталом. А многодетные матери могут получить субсидию на погашение ипотеки в размере 450 000 рублей, если с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года у нее родился третий ребенок или последующие дети.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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