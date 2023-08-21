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21 Августа , 14:30

Старшеклассники Башкирии приняли участие в юнармейских военно-патриотических сборах ПФО «Гвардеец»

В сборную команду республики вошли ребята из городов Межгорье, Нефтекамск, Октябрьский, Уфа, Агидель, Сибай, Кумертау, а также Дуванского, Дюртюлинского, Буздякского, Салаватского, Янаульского, Стерлитамакского, Куюргазинского, Караидельского, Калтасинского, Кугарчинского, Илишевского, Давлекановского, Гафурийского, Иглинского районов

Команда Башкортостана отбиралась в рамках муниципальных мероприятий и в рамках регионального этапа, который проходил с 19-24 июня на базе учебно-методического центра "Авангард" военно-патриотического парка "Патриот" им. Героя Российской Федерации М. В. Серафимова.

В этом году участие в сборах приняли 320 учеников старших классов из всех 14 регионов Приволжского федерального округа, Запорожской области и Донецкой Народной Республик. Напомним, что военно-патриотические сборы «Гвардеец» проводятся под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Все участники сборов «Гвардеец» получили наручные часы от полномочного представителя и сувенирную продукцию от ДОСААФ России.

В ходе закрытия сборов гвардейцы торжественно принесли юнармейскую клятву и вступили в ряды юнармейского движения.

В ролике – яркие моменты, смотрите!

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