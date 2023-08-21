В Межвузовском кампусе будут две новые лаборатории УГНТУ – виртуальная реальность и робототехника

Разработка решений виртуальной реальности и конструирование мобильных автономных и пилотируемых роботов будет проводиться теперь и в стенах Межвузовского кампуса, который строится сейчас в центре Уфы в рамках Стратегического проекта «Новая среда жизни» программы «Приоритет 2030».

Две лаборатории Евразийской политехнической школы УГНТУ – виртуальной реальности и робототехники – будут заниматься VR-технологиями для индустриальных компаний-партнеров Евразийского НОЦ и университета, программированием промышленных роботизируемых манипуляторов, проведением прикладных исследований в области робототехники и их применения в повседневной жизни.

Результатами исследований станут разработанные VR-тренажеры по эксплуатации, ремонту, диагностике, наладке технологических процессов и оборудования. Разумеется, вся работа лабораторий будет строиться на запросах промышленности страны и региона. Практические решения по применению мобильных роботов и промышленных манипуляторов, их программирование будет производиться в соответствии с практическими задачами различных отраслей экономики, учитывая текущие проблемы и востребованность со стороны ТЭК.

Денис Гулин, руководитель лабораторий робототехники и VR-технологий УГНТУ:

«Разрабатывать новые технологии и способствовать развитию современной промышленности – основная цель научной и практической работы лабораторий. И не только для отраслевых партнеров Евразийского НОЦ и университета. Комплексное внедрение цифровых технологий по направлениям VR и робототехники актуально как для резидентов кампуса, так и для стартапов, и для различных отраслей экономики Республики Башкортостан. Начинается всё, конечно же, с образования – необходимо правильно сформировать базовые представления в сфере инженерной культуры, развить интерес к естественным и точным областям наук и нестандартному мышлению в поисках решений прикладных задач. Поэтому талантливые студенты и старшеклассники, изучающие робототехнику в школьных и вузовских кружках, получат в новых лабораториях уникальную возможность заняться серьезной научной работой и инженерно-техническим творчеством. Учебная, практическая и проектная работа лабораторий станет основой программ дополнительного профессионального образования для сотрудников и специалистов компаний-партнеров».

Напомним, что строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Фото: pravitelstvorb.ru

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/21574/