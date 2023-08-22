Госпрограмма цифровой грамотности доступна каждому россиянину

На эти и другие вопросы есть ответы на ресурсах программы кибергигиены, которую запустили в 2022 году как часть федерального проекта «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика».



На «Госуслугах» есть раздел «Кибербезопасность — это просто!». Здесь вы найдёте полезные советы о том, как создавать пароли и распознавать мошенников, как обезопасить свои устройства и научить этому детей.



«КиберЗОЖ» расскажет вам, как защитить свои учётные записи, не попасться на фишинг и проверять найденные странички в интернете.



Проекты «Кибербуллинг» и «Прокачай скилл защиты» помогут молодому поколению интернет-сёрферов, геймеров и блогеров защититься от буллинга, троллинга и мошенников.



Делимся ссылками с вами:



кибербезопасность - https://vk.cc/chRvcO,

киберЗОЖ - https://vk.cc/ciglIZ

кибербуллинг - https://vk.cc/cj7duf

прокачай скилл защиты - https://vk.cc/co0LC7



#нацпроектцифроваяэкономика #безопасность



#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортоста