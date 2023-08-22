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22 Августа , 18:50

Госпрограмма цифровой грамотности доступна каждому россиянину

Что нужно знать, чтобы не попасться на удочку мошенников в интернете? Как уберечь детей от кибербуллинга? Какой пароль придумать, чтобы точно защитить свои данные?

Госпрограмма цифровой грамотности доступна каждому россиянину
Госпрограмма цифровой грамотности доступна каждому россиянину

На эти и другие вопросы есть ответы на ресурсах программы кибергигиены, которую запустили в 2022 году как часть федерального проекта «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика».

На «Госуслугах» есть раздел «Кибербезопасность — это просто!». Здесь вы найдёте полезные советы о том, как создавать пароли и распознавать мошенников, как обезопасить свои устройства и научить этому детей.

«КиберЗОЖ» расскажет вам, как защитить свои учётные записи, не попасться на фишинг и проверять найденные странички в интернете.

Проекты «Кибербуллинг» и «Прокачай скилл защиты» помогут молодому поколению интернет-сёрферов, геймеров и блогеров защититься от буллинга, троллинга и мошенников.

Делимся ссылками с вами:

кибербезопасность - https://vk.cc/chRvcO,
киберЗОЖ - https://vk.cc/ciglIZ
кибербуллинг - https://vk.cc/cj7duf
прокачай скилл защиты - https://vk.cc/co0LC7

#нацпроектцифроваяэкономика #безопасность

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортоста

Автор:
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"Стерлитамакский рабочий"

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