Могут ли родители инвалидов досрочно выйти на пенсию?

Чтобы оформить досрочную пенсию, обратитесь в местное отделение Соцфонда или МФЦ и заранее подготовьте паспорт, СНИЛС, трудовую книжку и справку об инвалидности.



Кстати, опекуны тоже могут выйти на пенсию раньше. Для них пенсионный возраст сокращается на один год за каждые полтора года опеки, но не больше чем на пять лет. Главное условие — опекуном нужно стать, пока ребёнку не исполнилось восемь лет.



Если остались вопросы, их можно задать по телефону Единого контактного центра:

8 800 100 000 1.



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