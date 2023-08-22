В Башкортостане стартует прием заявок на предоставление грантов социальным предпринимателям

- Социальный бизнес помогает государству в решении важных социальных задач. Правительство региона высоко ценит такой труд и уделяет ему особое внимание. Чтобы претендовать на финансовую поддержку, предприниматель должен состоять в реестре социальных предприятий, который ежегодно обновляется. Сам конкурс включает в себя несколько этапов: прохождение обучения в рамках акселерационной программы, подача заявки и защита своего проекта перед конкурсной комиссией, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Отметим, что победители конкурса в течение трех лет после получения гранта обязаны продолжать социальную деятельность и подтверждать статус социального предприятия. Полученные средства они могут направить на разные цели: это аренда и ремонт помещения, приобретение оргтехники и оборудования, покупка сырья, ПО, комплектующих для медтехники, а также лизинговые платежи, оплата коммунальных услуг, переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения и другие.

Прием документов на конкурс осуществляется в Министерстве предпринимательства и туризма Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 342, 350, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 ч (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов).

С порядком проведения конкурса, условиями и требованиями к претендентам на грант можно ознакомиться здесь.

Необходимую консультацию по вопросам подготовки документов можно получить в Министерстве по тел. +7 (347) 218-08-26, а также по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес» + 7 (347) 224-99-99 или в офисах Центра «Мой бизнес», адреса которых размещены здесь.

За помощью также можно обратиться к бизнес-шерифам муниципалитетов, их контактные данные представлены здесь.