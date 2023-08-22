Встреча с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым

В ходе рабочей встречи губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину о двух беспилотниках, которые были сбиты силами ПВО. Обсуждались также вопросы, связанные с подготовкой к 1 сентября, развитие Московского транспортного узла и ситуация с аварийным жильём в регионе.

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В.Путин: Андрей Юрьевич, скоро 1 сентября. Как Московская область готовится к началу учебного года?

А.Воробьёв: Педагоги уже начали свою работу, мы в этом году открываем 30 школ и 25 детских садов. Я регулярно докладываю, что Московская область растёт, и в этом году на сегодняшний день мы уже видим плюс 38 тысяч регистраций, то есть дополнительный контингент детей, который пойдёт в школу, – 38 тысяч. Ещё есть время, поэтому 40 будет точно.

Строим школы – и бюджетные, и внебюджетные, и в этом году наши учителя и дети порадовали – всё, что касается олимпиад. Флагман у нас Физтех-лицей, который завоевал в том числе и международные олимпиады по физике, биологии, астрономии. Вы поздравляли их, они мне рассказывали об этом, очень ценят такое признание.

Вообще система готова, сейчас пройдёт педагогическое собрание, и всему, что связано и с уроками истории, и с точными науками, мы стараемся уделять максимальное внимание.

Также хотел поблагодарить, Владимир Владимирович: мы на днях открыли МЦД. Вообще тема транспорта и развития Подмосковья – она просто ключевая.

В.Путин: Да. Нагрузка на дорожную сеть очень большая в Московской области.

А.Воробьёв: Да, именно так. И если бы не Ваше решение по развитию Московского транспортного узла, когда мы построили более двух десятков путепроводов, невозможно было бы проехать. Потому что частота сообщения МЦД-3, МЦД-4, который мы будем открывать, она пять минут, это значит, шлагбаум всегда закрыт. И тогда Вы поддержали, и мы начали строительство, очень заметное строительство путепроводов, и сейчас строим с Вашей поддержкой, Правительства ещё четыре путепровода как раз на этих направлениях.

Плюс для нас очень важна была Ваша поддержка по концессионным дорогам – это дороги, которые стыкуются с Москвой, с хордами московскими, и разгружают улично-дорожную сеть и позволяют экономике развиваться, и всё, что с этим связано, для нас очень-очень важно.

Ещё хотел коротко доложить про семьи участников СВО и в том числе детей, которые живут в Донецкой Народной Республике. Мы с губернатором Денисом Пушилиным на связи. Соответственно, мы организовали отдых деткам, которые хотели на море, часть – 1600 человек – на море, а 900 человек приехали к нам в Литвиново, это наш подмосковный детский лагерь. Как и все семьи военнослужащих, также дети их могли отдохнуть. Сам ездил туда, разговаривал, очень интересно, содержательный разговор.

И всё, что касается поддержки семей, как Вы часто уделяете внимание, говорите, мы стараемся максимально быть рядом в каждой территории Подмосковья. И действует фонд «Защитники Отечества», с которым мы тоже тесно сотрудничаем. Поэтому стараемся, несмотря на время, уделять внимание больше тем, кто нуждается в опеке, причём просьбы бывают самые разные, которые невозможно прописать на бумаге.

В.Путин: Конечно.

А.Воробьёв: Мы стараемся помогать всем.

В.Путин: Я знаю, Андрей Юрьевич, у вас эта работа выстроена. Надеюсь, что так же Вы будете, как и сейчас, уделять лично этому необходимое внимание, и это будет хорошим примером для других регионов тоже.

Одна из проблем, которую мы с Вами всегда обсуждаем, их несколько, но тем не менее, – это полигоны, в том числе бывшие полигоны. Я знаю, здесь Вы работаете активно, Вы мне неоднократно докладывали об этом.

А.Воробьёв: То, что сделано за это время, – мало того, что мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе, и теперь это совершенно другая реальность. Спасибо всем правительственным структурам, которые сопровождали эти процессы, они весьма затратные, но сегодня мы видим, что этой проблемы нет.

Вообще те законы, которые сейчас, весной, приняло Федеральное Собрание, большое спасибо им за это: и по газовой безопасности, и по паркам в лесах (я обращался к Вам и получил поддержку, хотя была дискуссия, и это нормально), и по праву жителей выбирать управляющую компанию – сейчас это можно делать уже цивилизованным путём, раньше часто эти подписи, так скажем, были недостоверны.

Все эти законопроекты – я просил Вас, соответственно, поручения дать, они реализованы, мы и с Федеральным Собранием работаем с полным понимаем того, что это важно для всех регионов, не только для Московской области.

В.Путин: А аварийное жильё?

А.Воробьёв: Аварийное жильё – мы закончили программу 2017 года, но следующий этап начинается, и здесь мы в нём участвуем, досрочно закончили предыдущий период, сейчас входим в следующую программу, но закон о развитии территории – реновация, как это часто называют, – позволяет обеспечить совершенно другой темп расселения жилья.

Особенно в отдалённых территориях, там, где экономическая модель сложная, такие проекты, как, опять же, железнодорожное сообщение, современные дороги, которые позволяют удобно перемещаться по территории Москвы и Московской области, делают эти проекты реновации очень значительными и важными не только в прилегающих к МКАДу территориях, но и отдалённых, в так называемом втором поясе. Поэтому мы обязательно здесь покажем темп.

В.Путин: Договорились.