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23 Августа , 09:42

Башкирия представит свои туристические возможности на Днях республики в Санкт-Петербурге

В рамках Дней Республики Башкортостан, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 25 по 27 августа, министерство предпринимательства и туризма РБ проведет презентацию туристического потенциала региона.

Башкирия представит свои туристические возможности на Днях республики в Санкт-Петербурге
Башкирия представит свои туристические возможности на Днях республики в Санкт-Петербурге

Участниками мероприятия, запланированного на 26 августа, станут ведущие башкирские туроператоры: «Магазин путевок», Национальная Туроператорская компания», «Тархан», «Вэлком РБ», Туристская фирма «Крекс», «Пилигрим», «Полесье», «Бирское купечество», «Центр экскурсий Сулейман трэвэл», «Мир без границ». Также в презентации примут участие представители «ГеопаркаТоратау» и «ГеопаркаЯнган-Тау», Центра развития туризма Республики Башкортостан и Санатория «Красноусольск» и другие.

Министерство предпринимательства и туризма РБ приглашает туроператоров и туристические агентства Санкт-Петербурга, жителей и гостей северной столицы посетить данную бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Башкортостана и принять участие в B2B-переговорах с ведущими туроператорами.

На площадке туроператоры республики расскажут коллегам о событийных мероприятиях, инфраструктуре и гастрономической составляющей турпоездок в наш регион.

Гостей ждут башкирские угощения и напитки. В конце программы - розыгрыш призов от туроператоров Башкирии.

Бизнес-миссия по презентацию туристического потенциала Башкирии  пройдет в Государственной академической капелле по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная р. Мойки, д. 20. Начало в 11.30.

Источник: https://resbash.ru/news/obshchestvo/2023-08-22/bashkiriya-predstavit-svoi-turisticheskie-vozmozhnosti-na-dnyah-respubliki-v-sankt-peterburge-3398766

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