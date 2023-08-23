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23 Августа , 12:21

Что нужно учесть при покупке новой жилплощади, если вы планируете подать заявление на единое пособие?

Единое пособие назначается сроком на 1 год. В течение указанного периода назначение не пересматривается. При повторной подаче заявления после истечения срока назначения также производится комплексная оценка доходов и имущества

Что нужно учесть при покупке новой жилплощади, если вы планируете подать заявление на единое пособие?
Что нужно учесть при покупке новой жилплощади, если вы планируете подать заявление на единое пособие?

Если у вас в собственности несколько квартир, при оценке нуждаемости проверят, сколько квадратных метров жилья приходится на каждого члена семьи. Норма на человека — не более 24 кв. м. Что касается дома - площадь на каждого члена семьи не может превышать 40 кв. м.
Подробности на https://sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie/ocenka/ .

При этом учитывается имущество:
- заявителя — беременной, родителя ребёнка, опекуна или попечителя;
- супруга или супруги заявителя;
- детей до 18 лет;
- детей до 23 лет, если они учатся очно.
#поддержкасемей

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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