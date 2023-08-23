Что нужно учесть при покупке новой жилплощади, если вы планируете подать заявление на единое пособие?

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Если у вас в собственности несколько квартир, при оценке нуждаемости проверят, сколько квадратных метров жилья приходится на каждого члена семьи. Норма на человека — не более 24 кв. м. Что касается дома - площадь на каждого члена семьи не может превышать 40 кв. м.
Подробности на https://sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie/ocenka/ .
При этом учитывается имущество:
- заявителя — беременной, родителя ребёнка, опекуна или попечителя;
- супруга или супруги заявителя;
- детей до 18 лет;
- детей до 23 лет, если они учатся очно.
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