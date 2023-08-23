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23 Августа , 15:21

Делегация Башкортостана приняла участие в стратегической сессии «Кампусы мирового уровня: умная эксплуатация как инструмент инноваций»

В рамках реализации проекта по созданию Уфимского межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня делегация Республики Башкортостан приняла участие в стратегической сессии, проведенной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации

Делегация Башкортостана приняла участие в стратегической сессии «Кампусы мирового уровня: умная эксплуатация как инструмент инноваций»
Делегация Башкортостана приняла участие в стратегической сессии «Кампусы мирового уровня: умная эксплуатация как инструмент инноваций»

В приветственном слове заместитель министра образования РФ Андрей Омельчук отметил, что 17 проектов кампусов мирового уровня, создающихся в университетах России, станут новым пространством, которое изменит всю работу системы высшего образования и вузов. Уже сегодня в каждом кампусе есть свои направления технологического развития, свои прикладные исследования, и задача стратсессии -  интегрировать их в экосистему технологического предпринимательства в масштабах страны. Именно поэтому стратегическая сессия проводится одновременно с Международным форумом технологического развития «Технопром-2023» и является одним из его важнейших мероприятий.

На мероприятии были представлены лучшие практики внедрения «цифровых двойников» современных объектов образования, медицины.

«Цифровой двойник» - это виртуальная копия физического объекта и процессов, происходящих в этом объекте. Такой «электронный близнец» собирает информацию о здании и использует математическое моделирование, чтобы создать насыщенную данными «живую» модель объекта, здания.

Использование цифрового двойника направлено на непрерывный мониторинг состояния объекта, отслеживание критических режимов работы и в конечном итоге способствует бережливому управлению зданием в целом и помещениями совместного использования. Внедрение новейших методов управления научно-образовательным объектом, коим станет строящийся Уфимский кампус, позволит обеспечить популяризацию внедрения «умных» систем обеспечения функционирования новых крупных объектов республики.

Напомним, что проект реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Справочно:

Сегодня Россия взяла курс на инновационный прорыв. Наука стала сферой, где талантливая молодежь может найти себя и успешно развиваться. Благодаря национальному проекту «Наука и университеты», реализуемому Минобрнауки России, появляются новые технологии, создаются новые лаборатории, проводятся исследования.

Национальный проект «Наука и университеты» направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/21613/

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