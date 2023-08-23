Гастроэнтеролог рассказала, чем кормить детей, чтобы избежать заболеваний ЖКТ

С 21 по 27 августа российский минздрав проводит неделю профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Что подразумевается под словосочетанием "правильное питание" и почему нельзя есть много сладкого и углеводов, рассказала уфимский гастроэнтеролог, врач детской поликлиники № 2 Гюзель Ахунова. Увы, на сегодняшний день наблюдается рост заболеваемости желудочно-кишечного тракта. Причина - несоблюдение элементарных правил питания. Но есть и другие факторы развития заболеваний.

По словам Гюзель Халитовны, очень важно, чтобы ребенок полноценно обедал. Гюзель Халитовна часто проводит медосмотры в уфимских школах и, конечно же, проверяет еду в столовых. По наблюдениям врача не все школы Уфы ответственно относятся к своим обязанностям. Порой и еда не очень вкусная, но чаще всего просто-напросто уже остывшая.

— Рацион ребенка должен быть сбалансированным - обязательно должны присутствовать мясо, кисломолочные продукты, клетчатка. А вот сладкое и быстрые углеводы в виде булочек, бургеров, пиццы, пирогов - как можно меньше. Я не говорю о том, что эти вещи нужно полностью исключить из рациона. Безусловно, можно полакомиться, но не на постоянной основе. И, конечно, не стоит есть десерт после каждого приема пищи. Традиции правильного питания необходимо закладывать дома. Только тогда ребенок перенесет правильное отношение к еде и во взрослую жизнь.

Гюзель Халитовна отмечает, что на прием к ней часто приходят дети с такими заболеваниями, как гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, камни в желчном пузыре. Причем серьезные нарушения наблюдаются не только у подростков, но и у 7-8-летних детей. Проблема вновь кроется в питании. Например, школьник не завтракает, а сразу идет на учебу. По дороге покупает чипсы, газировку, сок или в лучшем случае пирожок - то есть, по сути, углеводы и трансжиры. А именно углеводы и трансжиры являются причиной ожирения, которое сейчас наблюдается у многих ребят. Плюс постоянные и частые перекусы вместо полноценного приема пищи усугубляют ситуацию.

Сидячий образ жизни, постоянное залипание в телефонах и в целом низкая физическая нагрузка крайне негативно влияют на детей, подчеркивает Гюзель Халитовна. Именно поэтому как никогда важна мотивация к здоровому образу жизни.

— Кроме того, очень важен позитивный настрой ребенка. Понимаете, школьник такой же человек, как и мы с вами, со своими проблемами и стрессами. А как мы чаще всего боремся со стрессом? Заедаем! Вот и дети точно также заедают негатив. И здесь очень важно, чтобы родители участвовали в жизни ребенка, помогали справиться с проблемами и принимали активное участие в его жизни.