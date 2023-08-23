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23 Августа , 16:04

Как проходит IV Молодежный форум Приволжского федерального округа

С 22 по 25 августа в Бурзянском районе Башкирии проходит IV Молодёжный гражданский форум Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи - 2023», в котором принимает участие молодежь из Башкортостана, Приволжского федерального округа, выходцы из Башкортостана, которые обучаются в Москве, Санкт-Петербурге, Удмуртской Республике, Республике Татарстан, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Курганской, Челябинской областях и в Пермском крае, а также представители органов и учреждений молодежной политики. Форум проходит в формате палаточного лагеря

Как проходит IV Молодежный форум Приволжского федерального округа
Как проходит IV Молодежный форум Приволжского федерального округа

- Форум проходит в четвертый раз, в этом году мы впервые запланировали тематическую смену для специалистов органов и учреждений молодежной политики, - отметила председатель Государственного комитета Башкортостана по молодежной политике Яна Гайдук. - Для ребят этот форум - не только возможность развить свои навыки, получить опыт, но и отличный шанс получить финансовую поддержку для своих проектов.

Сельская молодежь

Одна из девяти площадок форума была посвящена сельской молодежи. Она для молодых представителей агропромышленного комплекса и молодых специалистов. На площадке обсуждались различные проблемы, касающиеся сельской местности. В частности, участникам было предложено рассказать о том, что из себя на сегодня представляет их населенный пункт и представить, каким он будет через 5-10 лет.
Во время обсуждения участники назвали основные причины, по которым молодежь неохотно переезжает в село. Некоторые отметили, что нежелание переезжать из города связано со слаборазвитой инфраструктурой. Но в то же время село привлекает экологией, собственным жильем и подсобным хозяйством. На площадке отметили, что сейчас в стране реализуется множество программ, которые призваны привлечь молодых специалистов в области здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

Студенческий кампус Евразийского НОЦ

В рамках форума состоялась стратегическая сессия, посвящённая развитию межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, строительство которого полным ходом идет в столице Башкирии.
Участники форума поделились своим видением развития образовательного центра и ответили на насущные вопросы: каким должно быть оснащение центра, какие направления важно развивать в первую очередь, какие задачи стоят перед новым вузом.
В течение трех дней молодежь республики и не только будет обучаться ораторскому мастерству, создавать качественный контент для социальных сетей, перенимать навыки у лучших спикеров.

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"Стерлитамакский рабочий"

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