Как проходит IV Молодежный форум Приволжского федерального округа

- Форум проходит в четвертый раз, в этом году мы впервые запланировали тематическую смену для специалистов органов и учреждений молодежной политики, - отметила председатель Государственного комитета Башкортостана по молодежной политике Яна Гайдук. - Для ребят этот форум - не только возможность развить свои навыки, получить опыт, но и отличный шанс получить финансовую поддержку для своих проектов.



Сельская молодежь



Одна из девяти площадок форума была посвящена сельской молодежи. Она для молодых представителей агропромышленного комплекса и молодых специалистов. На площадке обсуждались различные проблемы, касающиеся сельской местности. В частности, участникам было предложено рассказать о том, что из себя на сегодня представляет их населенный пункт и представить, каким он будет через 5-10 лет.

Во время обсуждения участники назвали основные причины, по которым молодежь неохотно переезжает в село. Некоторые отметили, что нежелание переезжать из города связано со слаборазвитой инфраструктурой. Но в то же время село привлекает экологией, собственным жильем и подсобным хозяйством. На площадке отметили, что сейчас в стране реализуется множество программ, которые призваны привлечь молодых специалистов в области здравоохранения, образования и сельского хозяйства.



Студенческий кампус Евразийского НОЦ



В рамках форума состоялась стратегическая сессия, посвящённая развитию межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, строительство которого полным ходом идет в столице Башкирии.

Участники форума поделились своим видением развития образовательного центра и ответили на насущные вопросы: каким должно быть оснащение центра, какие направления важно развивать в первую очередь, какие задачи стоят перед новым вузом.

В течение трех дней молодежь республики и не только будет обучаться ораторскому мастерству, создавать качественный контент для социальных сетей, перенимать навыки у лучших спикеров.