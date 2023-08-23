Медиа-тренды - одна из самых популярных площадок на форуме «Йыйын молодежи – 2023»

ЦУР – это проектный офис, который интегрирует в себе разные направления. По поручению президента страны ЦУРы созданы во всех регионах, но наш, можно смело назвать лидером, а команду, работающую с обращениями граждан, новаторами и настоящими патриотами республики.

Елена Анатольевна подробно рассказала, о важности работы в социальных сетях, хотя, когда четыре года назад они начинали работать, социальные сети были запрещены на рабочих местах. Сегодня чиновники и руководителей всех уровней обязаны вести соцсети и напрямую работать с обращениями граждан. Разбирая тематику обращений, участники форума поделились своим видением наиболее актуальных проблем, которые требуют внимания со стороны властей.

Наиболее острой оказалась тема здравоохранения. Оказание первичной квалифицированной помощи на селе – это то, что волновало всех сидящих в зале. Представители центра управления записали все положительные и негативные отклики для дальнейшей проработки. Молодой педагог из Буздякского района говорил об обеспечении сельских школ: пока интернет добрался не до всех деревень. Школам нужны молодые педагоги, а педагогам поддержка государства. Елена Анатольевна проконсультировала по действующим мерам поддержки, а также призвала молодежь активнее узнавать о своих правах, обращаться непосредственно в ЦУР республики, где готовы ответить на любые вопросы. Рина Микрюкова, зооволонтер из Сибая, попросила выделить тему по братьям нашим меньшим, в отдельное самостоятельное направление в системе инцидент-менеджмент, чтобы привлечь к ней внимание. Женщина мечтает установить возле торговых центров Сибая домики для животных, но пока такую поддержку со стороны властей не ощутила. А вот Анастасия из Краснокамского района, поблагодарила команду ЦУР за недавнюю помощь по её обращению. По ее просьбе, в деревне Редькино отсыпали дорогу и ведется работа по установке опор освещения.

Радик Гареев, старший специалист по работе в социальных сетях, подробно посвятил ребят в тонкости работы. Молодой специалист быстро нашел общий язык со сверстниками.

Эльвина Яхина приехала на молодежный форум из Чикмагушевского района. Девушка работает в школе педагогом дополнительного образования. В этом году они выиграли грант на открытие медиа-центра, поэтому нужны новые знания и знакомства.

- Я приехала узнать, что нового в современном мире, как дальше работать, как учить детей. Современные школьники порой опережают в знаниях педагогов, поэтому такие встречи очень нужны. Чтобы быть в тренде, нужно каждый день узнавать новое, - поделилась Эльвина Яхина.