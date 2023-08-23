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23 Августа , 12:58

Молодежь Башкирии рассказала, каким хочет видеть студенческий кампус Евразийского НОЦ

В Бурзянском районе Башкортостана в форме палаточного лагеря проходит Молодежный гражданский форум Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи – 2023»

Молодежь Башкирии рассказала, каким хочет видеть студенческий кампус Евразийского НОЦ
Молодежь Башкирии рассказала, каким хочет видеть студенческий кампус Евразийского НОЦ

На мероприятии собрались представители молодежного сообщества, выходцев из Башкортостана, которые обучаются в разных городах России.

- Форум проходит в четвертый раз, в этом году мы впервые запланировали тематическую смену для специалистов органов и учреждений молодежной политики, - отметила председатель Государственного комитета Башкортостана по молодежной политике Яна Гайдук. - Для ребят этот форум - не только возможность развить свои навыки, получить опыт, но и отличный шанс получить финансовую поддержку для своих проектов.

В рамках форума состоялась стратегическая сессия, посвящённая развитию межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, строительство которого полным ходом идет в столице Башкирии.

Участники форума поделились своим видением развития объекта.

- Каким должно быть оснащение Евразийского НОЦ?

- Спортзал, чил-зона, коворкинг, бассейн, бесплатный психолог, буфет, библиотека, технопарк, лаборатории, конференц-залы, кондиционеры, лекционные кабинеты, студия творчества, места для намаза, лингофонный кабинет, комнаты для участников, гардероб - наиболее актуальные направления на сегодняшний день.

- Как думаете, какая задача стоит перед вузами?

- Отправлять студентов на практику и продвигать популярность НОЦ. А задачи студентов и студенческих организаций - проведение экскурсий, участие в мероприятиях, новые связи, опыт, поиск молодых специалистов, организация зарубежных стажировок.

Участники Медиайыйына считают, что сегодня очень важно развивать такие направления как медицина и экономика.

Источник: https://mgazeta.com/news/novosti/2023-08-23/molodezh-bashkirii-rasskazala-kakim-hotyat-videt-studencheskiy-kampus-evraziyskogo-nots-3399816

Молодежь Башкирии рассказала, каким хочет видеть студенческий кампус Евразийского НОЦ
Молодежь Башкирии рассказала, каким хочет видеть студенческий кампус Евразийского НОЦ
Молодежь Башкирии рассказала, каким хочет видеть студенческий кампус Евразийского НОЦ
Молодежь Башкирии рассказала, каким хочет видеть студенческий кампус Евразийского НОЦ
Молодежь Башкирии рассказала, каким хочет видеть студенческий кампус Евразийского НОЦ
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"Стерлитамакский рабочий"

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