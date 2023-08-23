Молодежь Башкирии рассказала, каким хочет видеть студенческий кампус Евразийского НОЦ

На мероприятии собрались представители молодежного сообщества, выходцев из Башкортостана, которые обучаются в разных городах России.

- Форум проходит в четвертый раз, в этом году мы впервые запланировали тематическую смену для специалистов органов и учреждений молодежной политики, - отметила председатель Государственного комитета Башкортостана по молодежной политике Яна Гайдук. - Для ребят этот форум - не только возможность развить свои навыки, получить опыт, но и отличный шанс получить финансовую поддержку для своих проектов.

В рамках форума состоялась стратегическая сессия, посвящённая развитию межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, строительство которого полным ходом идет в столице Башкирии.

Участники форума поделились своим видением развития объекта.

- Каким должно быть оснащение Евразийского НОЦ?

- Спортзал, чил-зона, коворкинг, бассейн, бесплатный психолог, буфет, библиотека, технопарк, лаборатории, конференц-залы, кондиционеры, лекционные кабинеты, студия творчества, места для намаза, лингофонный кабинет, комнаты для участников, гардероб - наиболее актуальные направления на сегодняшний день.

- Как думаете, какая задача стоит перед вузами?

- Отправлять студентов на практику и продвигать популярность НОЦ. А задачи студентов и студенческих организаций - проведение экскурсий, участие в мероприятиях, новые связи, опыт, поиск молодых специалистов, организация зарубежных стажировок.

Участники Медиайыйына считают, что сегодня очень важно развивать такие направления как медицина и экономика.



Источник: https://mgazeta.com/news/novosti/2023-08-23/molodezh-bashkirii-rasskazala-kakim-hotyat-videt-studencheskiy-kampus-evraziyskogo-nots-3399816