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23 Августа , 14:11

На форуме в Бурзянском районе Башкирии обсудили, как привлечь молодежь в село

Одна из девяти площадок форума - «Сельская молодежь». Она для молодых представителей агропромышленного комплекса, сельской молодежи. На ней обсуждались различные проблемы, касающиеся сельской местности. В частности, участникам было предложено рассказать о том, что из себя на сегодня представляет их населенный пункт и представить, каким он будет через 5-10 лет

На форуме в Бурзянском районе Башкирии обсудили, как привлечь молодежь в село
На форуме в Бурзянском районе Башкирии обсудили, как привлечь молодежь в село

- В нашем селе ситуация не слишком радужная, - рассказал один из участников. - Закрыты детский сад и школа, и в итоге детям приходится ездить в соседнюю деревню. Молодежи мало, люди уезжают на заработки в другие регионы. Думаю, что в обозримом будущем молодых не останется совсем.

Предприниматель в сфере пчеловодства заявил, что основной проблемой на селе является алкоголизм. Он привел пример из своей деятельности, когда его работник, отработав две недели и получив зарплату, тут же потратил ее на спиртное.

С ним не согласилась представительница из Бурзянского района. Она считает, что молодежь в их муниципалитете не пьет и ей есть чем заняться.

Также во время обсуждения участники назвали основные причины, по которым молодежи не хочется переезжать в село. Это отсутствие благ, которые имеются в городах, социальной инфраструктуры. Но в то же время село привлекает экологией, собственным жильем и подсобным хозяйством. Некоторые отметили, что сейчас в стране реализуется множество программ, которые призваны привлечь молодых людей в области здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

С 22 по 25 августа в Бурзянском районе Башкирии проходит IV Молодёжный гражданский форум Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи - 2023», в котором принимает участие молодежь из Башкортостана, Приволжского федерального округа, выходцы из Башкортостана, которые обучаются в Москве, Санкт-Петербурге, Удмуртской Республике, Республике Татарстан, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Курганской, Челябинской областях и в Пермском крае, а также представители органов и учреждений молодежной политики. Форум проходит в формате палаточного лагеря.

Источник: https://mgazeta.com/news/novosti/2023-08-23/na-forume-v-burzyanskom-rayone-rayone-bashkirii-obsuzhdali-kak-privlech-molodezh-v-selo-3399856

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