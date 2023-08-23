На форуме в Бурзянском районе Башкирии обсудили, как привлечь молодежь в село

- В нашем селе ситуация не слишком радужная, - рассказал один из участников. - Закрыты детский сад и школа, и в итоге детям приходится ездить в соседнюю деревню. Молодежи мало, люди уезжают на заработки в другие регионы. Думаю, что в обозримом будущем молодых не останется совсем.

Предприниматель в сфере пчеловодства заявил, что основной проблемой на селе является алкоголизм. Он привел пример из своей деятельности, когда его работник, отработав две недели и получив зарплату, тут же потратил ее на спиртное.

С ним не согласилась представительница из Бурзянского района. Она считает, что молодежь в их муниципалитете не пьет и ей есть чем заняться.

Также во время обсуждения участники назвали основные причины, по которым молодежи не хочется переезжать в село. Это отсутствие благ, которые имеются в городах, социальной инфраструктуры. Но в то же время село привлекает экологией, собственным жильем и подсобным хозяйством. Некоторые отметили, что сейчас в стране реализуется множество программ, которые призваны привлечь молодых людей в области здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

С 22 по 25 августа в Бурзянском районе Башкирии проходит IV Молодёжный гражданский форум Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи - 2023», в котором принимает участие молодежь из Башкортостана, Приволжского федерального округа, выходцы из Башкортостана, которые обучаются в Москве, Санкт-Петербурге, Удмуртской Республике, Республике Татарстан, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Курганской, Челябинской областях и в Пермском крае, а также представители органов и учреждений молодежной политики. Форум проходит в формате палаточного лагеря.



Источник: https://mgazeta.com/news/novosti/2023-08-23/na-forume-v-burzyanskom-rayone-rayone-bashkirii-obsuzhdali-kak-privlech-molodezh-v-selo-3399856