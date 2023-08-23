Почему не стоит хранить пин-код вместе с картой

В целях безопасности, эту комбинацию цифр должен знать только владелец карты. Если конверт был вскрыт до вас, укажите на этот момент сотруднику банка и вам должны поменять код.

Пин-код нужно помнить, чтобы иметь доступ к операциям с картой. Если вы забыли пин-код или потеряли конверт, где он указан, вам потребуется получить новую карту и новый пин-код в банке, так как его никто, кроме вас, знать не должен.

Помнить свой пин-код нужно еще и потому, что, если вы неправильно наберете его в банкомате три раза, то счет карты автоматически заблокируется. В некоторых банках количество трех неправильных раз считается в течение суток, в других - в течение месяца.

Пин код не нужно вводить в интернете при подтверждении платежей. И если вам предлагают это сделать при покупке онлайн, значит, вам стоит насторожиться и уйти с этого сайта навсегда



